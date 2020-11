Luego está también la cuestión de la confianza individual. “Los buenos hábitos y el cuidado de la higiene íntima tienen la capacidad de hacer que la persona sea más segura y segura de sí misma, no solo en el juego de la seducción, sino también en la propia entrega durante las relaciones sexuales”, dice.

“Los cuidados de higiene íntima deben ser parte de la rutina de cualquier mujer u hombre, antes, después o independientemente del acto sexual, siendo esencial que exista una educación sobre el tema lo antes posible”, subraya Irina Marques, especialista en Sexología educativa. “Debido a que hablamos de salud y prevención, es importante que las personas tengan comportamientos adecuados, no dejen de buscar al médico cuando sea necesario y siempre usen el condón”, agrega.

