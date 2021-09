No se puede olvidar el pasado sangriento de Sendero Luminoso

¿Cuánto miles de muertos dejo Sendero Luminoso? ¿Olvidar que Sendero Luminoso fue “el principal perpetrador de crímenes y violaciones a los derechos humanos” y que su ideología fundamentalista, que “no tenía respeto a la vida”, es una organización “construida en torno al culto a la personalidad de Abimael Guzmán”?

Algunos oportunistas y ganapanes que se arriman al gobierno del “sombrero luminoso”, de Castillo, Cerrón y Bellido creen que es la oportunidad de reconciliarnos, de darnos la mano entre peruanos, de olvidar el pasado, porque el esfuerzo de levantar nuestro país nace de la voluntad que tengamos para reconocer los errores cometidos en el pasado y rectificar las acciones que tanto daño hicieron. Con un Bellido que lo revelan como una persona que ha militado y ha admirado a Abimael Guzmán. ¿NOS ESTÁN COJUDEANDO!

“A Guzmán Reynoso se le atribuye el diseño de los planes para los asesinatos y masacres y la orden para ejecutarlos como parte de su estrategia armada contra el Estado y la sociedad peruana entre 1980 y 2000”.

A pesar del rostro de los 20 años de atrocidades y baño de sangre de Sendero Luminoso, que llevamos todos los peruanos, porque de una u otra manera hemos sido afectados, pero a pesar de ello, es el momento de mirar fijamente cada rostro y destacar la valentía de los sobrevivientes, ofreciéndoles una vida digna, llena de tranquilidad. Pero, es necesario recordarlo ante el alarmante desconocimiento o ignorancia supina que tienen muchos jóvenes sobre el accionar de ese sanguinario grupo terrorista que enlutó a todo el Perú, nuestra preocupación:

¿A quién responde el inquilino de palacio, cuando señala ¡¡¡NO SOMOS TERRORISTAS!!!? Pero, se expone a una vacancia por la cuota de poder para MOVADEF (Sendero Luminoso), hace silencio absoluto sobre Iber Maraví, su flamante ministro de Trabajo, quien participó en la organización terrorista liderada por Abimael Guzmán, según atestados policiales? ¿El presidente Castillo, le debe la presidencia? Sigue despachando y sinvergüenza. Lo peor de todo mantiene en Defensa, en DINI a personajes sancionados.

“Los profesores del Conare, del cual es fundador Iber Marabí, así como del FENATE y FUDEP, hicieron su trabajo de hormigas en todo el territorio nacional para llevar al hombre del “lápiz” a la presidencia, pues Vladimir Cerrón, solo tenía bases en Junín, entonces Iber Maravi, fue el instrumento para aglutinar posiciones ideológicas del pensamiento Gonzalo. Esa es la deuda”.

Que Cesar Tito Rojas, dirigente y brazo político del Conare – Movadef y defensor del delincuente Abimael Guzmán, ingresó a la PCM como lo hiciera antes el FENATE con identidades falsas y el primer ministro Guido Bellido niegue todo-según registra el Portal de Transparencia- pero, sus propios aliados del Sutep, Patria Roja y congresistas de Perú libre, exigen una explicación!!! A quién responde Pedro Castillo, si no es al pueblo peruano ni a la prensa? ¿ A quién le responde cuentas el mandatario si no es a quienes lo eligieron y creyeron en sus falsas promesas?

La calle se pregunta ¿Será que el dueño de Perú Libre, Vladimir Cerrón-imputado por lavado de activos-, ejerce una suerte de control chantaje respecto al presidente Pedro Castillo, porque debe tener elementos con los cuales tiene al presidente maniatado? ¿Sabiendo que Vladimir Cerrón, es un cuadro formado en Cuba, que responde a la lógica del control cubano, que tiene una vocación totalitaria de poder: que está presente antes, durante y después del ejercicio de poder. Él no está ausente del poder, está ausente de ser visto, está operando desde la sombra?

¿El presidente del sombrero luminoso, nos tiene en pindinga, por su falta de personalidad, sumisión, ignorancia, improvisación, aparte de un complejo de inferioridad que lo transpira en sus palabras y gestos? No se desvela por su auténtico compromiso como gobernante: cuidar que el pueblo reciba del Estado los mejores servicios en Salud, Trabajo, Educación y Seguridad ciudadana. ¿Exigirle que haga lo que debe asumir como gobernante equivale a pedirle peras al olmo? En solo un mes los peruanos hemos comprobado que Castillo es INEPTO como presidente.

Nuestro país está a la deriva, EL PUEBLO PIDE TRABAJO Y NO BONOS, las inacciones de Castillo sólo aporta a exacerbar la indignación del ciudadano, quien SE SIENTE TRAICIONADO POR CASTILLO, le JURÓ NO SOMOS TERRORISTAS y le prometió el oro y el moro durante su campaña electoral: NO MAS POBRES EN UN PAIS RICO ¡Una metida como la del negro whatsapp!