Los que no quieren a NUESTRO PERÚ, no quieren a su Madre!!

PERÚ: Los mismos “electarados” que votaron engañados por “el sombrero luminoso”, ahora señalan que no los representa.

Las calles de Lima, Arequipa, Piura, Chiclayo, Trujillo, Ica y todo el país se movilizan y se calientan, hablan en voz fuerte, miles de ciudadanos salen a las calles en la “marcha por la democracia”, a nivel nacional muestran su rechazo al gobierno de Pedro Castillo y al gabinete liderado por Guido Bellido, que utilizan su dudosa captura del poder – concedida por un complaciente JNE- para instalar en nuestro país la dictadura comunista asociada al senderismo.

Desde que Castillo fue proclamado los ciudadanos vivimos alterados por la disparada del dólar, los precios del gas, corriente, además soportamos tremendas alzas diarias de la “canasta familiar”, encima la inseguridad ciudadana, violencia callejera. y para colmo, las inversiones del sector privado están secas, más desempleo y la expectativa nacional es de pánico.

Ante ello, el “prosor”, Pedro Castillo anuncia para esta semana sorpresas con respecto al precio del gas y los alimentos. ¿Cómo lo hará? ¿Control de precios? Estas salidas son la continuación del guion aprendido de la dictadura chavista que ha arruinado Venezuela, que Castillo ha copiado perfectamente hasta sus mensajes para generar suficiente populismo, ganar fuerza y aplicar las medidas radicales con las que puedan quedarse en el poder. Para ello, cuenta en la sombra con asesores mercenarios del chavismo que ya están trabajando en Perú para contrarrestar la caída en picada de la aprobación presidencial.

¿Cuál será la sorpresa de Castillo? ¿Un gran paquete de subsidios aprobados por el MEF y con la complicidad del comunista ministro de Economía, Pedro Francke? ¿Una confrontación con el Congreso, enviando un proyecto de ley de control de precios, el cual sería rechazado, pero les daría la excusa perfecta a Bermejo, Bellido y Cerrón para acusar a los congresistas de obstruccionistas y de antipueblo? ¿Enfrentarse al Congreso y empresarios?

¿Saldrá Castillo, con su chicote montado en su caballo, quizás en Cajamarca, Ayacucho o Cuzco que el precio del Balón de gas ha bajado a S/.35 soles (que el gobierno traerá de Bolivia)? ¿Qué el aceite y la leche el gobierno importará rompiendo el monopolio de malos empresarios, enemigos del pueblo, generando odio? ¿Más subsidios, sin importan las pelotudeces” democráticas, mostrando su vena autoritaria y hasta dictatorial?

¿A romper los monopolios para que bajen los precios del gas, el pan, fideos, leche y aceite? Tamaña alerta que a puestos los pelos de punta en los cuarteles del grupos chileno Angelino (Solgas) y el mexicano Zaragoza (Zeta Gas),quienes controlan el mercados de “balones de gas”, y del grupo Romero (Alicorp), principal comercializador de todo el mercado de alimentos? ¿PARAR LA HAMBRUNA CON 13.6 MILLONES DE BONOS “YANAPAY” (SOCORRER) DE S/. 700 POR FAMILIA DE ACUERDO A LA PROMESA DEL PRIMER MINISTRO GUIDO BELLIDO?

No manchen, ESTO ES ENGAÑAMUCHACHOS!!! Los peruanos no estamos para perder cinco años más y seguir apostando por aventureros que se irguieron como los lideres “salvadores” del país y que traicionaron groseramente la ilusión y confianza popular, hoy sometidos a graves acusaciones por diversos delitos o presos; el miserable Cholo Toledo, corruptos como Ollanta Humala, PPK (“lagarto” Martín Vizcarra y “Quijote” Sagasti), y ahora con el impresentable “prosor” Castillo, con su carita de “yo no fui”, PALABRA DE MAESTRO… ENGAÑO A 50% DE PERUANOS.

No es que tratamos de discriminarlo por su negado acercamiento a Sendero Luminoso o por su descendencia andina, cuya naturaleza toxica y lesiva se vislumbra aun sin respiro en nuestra actual coyuntura. Lo real es que nuestro país, esta recontra partido, entre demócratas y comunistas prosenderistas, el ciudadano no tiene quien soluciones sus grandes problemas, ahí está el detalle, el conflicto se agranda, continúa y no tiene fecha de parar.

“No nos hagamos los idiotas, la democracia peruana está amenazada, nos invade la duda, desconfianza y la pérdida del horizonte que nos pueda unir como ciudadanos hacia la gran tarea de reconstruir el país”.

HACE RATO VENGO DICIENDO, NUESTRO PAÍS YA ESTÁ CANSADO DE POLÍTICOS VIEJOS Y MAÑOSOS, ES LA OPORTUNIDAD QUE APAREZCAN JÓVENES PROFESIONALES CON CAPACIDAD DE LÍDERES, QUE CONVOQUEN, QUE HABLEN CON LA VERDAD Y QUE INSPIREN EMPATÍA Y SENCILLEZ A TODOS LOS CIUDADANOS PÁRA CAMINAR JUNTOS, A GENERAR RIQUEZA, INNOVACIÓN, PUESTOS DE TRABAJO, RECURSOS PARA EL DESARROLLO Y BIENESTAR GENERAL.

BASTA YA DE POLITICOS CORRUPTOS, LOS VIEJOS A LA TUMBA LOS JÓVENES AL PODER: TERMINEMOS LA COSTUMBRE DE HABLAR EN VOZ BAJA. HOY LAS MAL LLAMADAS “PELOTUDECES” DEMOCRÁTICAS SON PRECISAMENTE, LAS BANDERAS SAGRADAS DE NUESTRA LIBERTAD, QUE NOS UNE.