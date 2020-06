¿Come sano, entrena y aún acumula peso? Puede tener un metabolismo lento.

¿Ha contado calorías meticulosamente, ha ido al gimnasio, ha dormido mucho y no ha visto resultados en la balanza? La incapacidad de perder esos kilos puede estar relacionada con un metabolismo lento.

Tres signos menos obvios de metabolismo lento, según Eat This, Not That!:

1) siempre está cansado

Si su cuerpo está quemando energía más lentamente, eso hará que se sienta más fatigado con más frecuencia. Además de los problemas de peso, la fatiga es la señal más común de un metabolismo lento.

2) tiene piel seca

Cuando se tiene un metabolismo lento, las células no son tan activas como deberían, lo que significa que no están recibiendo el suministro de sangre adecuado. Como la piel no obtiene nutrientes vitales, pierde su brillo.

3) siempre tiene frío

Tener frío el tiempo todo es un síntoma de hipotiroidismo, que también disminuye el metabolismo.