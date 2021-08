Las explosiones tomadas por el brazo afgano del Estado Islámico dejaron al menos 13 militares estadounidenses entre los muertos. “Vamos a cazarlos y hacerlos pagar”, dijo el presidente de Estados Unidos, quien pidió un minuto de silencio para honrar a los “héroes que dieron vidas” para salvar a otros.

“No perdonaremos. No olvidaremos. Los perseguiremos y haremos que paguen”, dijo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hablando el viernes (26) sobre los responsables de las explosiones que dejaron varias víctimas en el aeropuerto internacional de Kabul, la capital de Afganistán.

Reafirmó la continuación de la misión de retirar a los estadounidenses y civiles afganos aliados y dijo que “estos terroristas del Estado Islámico no ganarán. Vamos a rescatar a los estadounidenses. Saquemos a nuestros aliados afganos. Y nuestra misión continuará. Estados Unidos no se dejará intimidar”.

“También ordené a mis comandantes que desarrollaran planes operativos para atacar los activos, el liderazgo y las instalaciones clave de ISIS”, agregó el presidente. “Responderemos con fuerza y precisión en nuestro tiempo, en el lugar que elijamos, en el momento que elijamos”.

“Instruí a los militares en todo lo que necesitaban: si necesitan fuerza adicional, la otorgaré”, dijo.

Héroes

Biden incluso llamó héroes a los militares que “dieron sus vidas” para salvar a personas en una operación que ha retirado a más de 100.000 personas de Afganistán en los últimos 11 días, y dijo que son los mejores de Estados Unidos.

“Héroes que se han embarcado en una misión peligrosa y desinteresada para salvar la vida de otras personas”, dijo el presidente.

El Pentágono habla de un “ataque complejo” y dice que hay 13 militares estadounidenses entre los muertos y al menos 18 agentes heridos. Fuentes del gobierno afgano dicen que al menos 60 civiles han muerto y 140 han resultado heridos.

“Confianza” en los talibanes

Cuando se le preguntó si confía en los talibanes, con quienes se llegó a un acuerdo para garantizar la seguridad en el aeropuerto y la retirada de extranjeros del país para el 31, Biden dijo que cree que el grupo debe mantener su parte por interés propio.

“No es una cuestión de confianza. Es una cuestión de interés mutuo”, resumió.

“Solo contamos con su propio interés para poder continuar con sus actividades. Y es de su interés que nos vayamos cuando decimos y que saquemos a la mayor cantidad de gente posible”, dijo.

“Ellos no son buenas personas, los talibanes. No estoy sugiriendo eso”, aseguro.

La OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) confirmó que el ataque contra el aeropuerto internacional de Kabul fue un ataque terrorista condenado por los talibanes.

ISIS, responsable de las explosiones, es más radical que los talibanes y critico el acuerdo de paz responsable de la retirada extranjera de Afganistán.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd J. Austin III, lamentó las muertes de militares que operaban en control del aeropuerto en un comunicado, pero confirmó que la retirada continúa, como Biden corroboró más tarde.

“Los terroristas se quitaron la vida en el mismo momento en que las tropas intentaban salvar la vida de otras personas”, escribió Austin. “No seremos disuadidos de la tarea que tenemos entre manos”.

El Aeropuerto Internacional Hamid Karzai es la única puerta de entrada del país para miles de extranjeros y afganos que intentan desesperadamente abordar vuelos de retirada organizados por países occidentales (ver más abajo).

“Podemos confirmar que la explosión en la puerta de la Abadía fue el resultado de un ataque complejo que resultó en varias víctimas estadounidenses y civiles”, dijo el portavoz del Pentágono, John Kirby.

“Podemos confirmar al menos otra explosión en el Hotel Baron, o cerca de él, a poca distancia de la puerta de la Abadía”.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que “condena enérgicamente el horrible ataque terrorista fuera del aeropuerto de Kabul”. “Nuestra prioridad sigue siendo evacuar a tantas personas como sea posible a un lugar seguro lo antes posible”.

Dos fuentes del gobierno de Estados Unidos dijeron a la agencia de noticias Reuters que al menos una de las explosiones parecía haber sido un ataque suicida.

El portavoz talibán Zabihullah Mujahid dijo que “el Emirato Islámico [de Afganistán] condena enérgicamente el bombardeo de civiles en el aeropuerto de Kabul, que ocurrió en un área donde las fuerzas estadounidenses son responsables de la seguridad”.

Riesgo de ataque “inminente”

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue informado sobre el ataque durante una reunión con funcionarios de seguridad sobre la situación en Afganistán, según Reuters.

Anteriormente, Estados Unidos, Reino Unido y Australia advirtieron sobre el riesgo de un ataque “inminente” en el sitio y pidieron a sus ciudadanos que abandonaran inmediatamente el área del aeropuerto debido a una amenaza terrorista.

“La información obtenida a lo largo de la semana es cada vez más grave y se refiere a una amenaza inminente y grave”, dijo anteriormente el secretario de Estado británico para las Fuerzas Armadas, James Heappey. “Es una amenaza muy seria e inminente”.

Única puerta de salida

El Aeropuerto Internacional Hamid Karzai es la única puerta de entrada del país para extranjeros y afganos. Más de 100.000 personas han sido evacuadas desde que los talibanes recuperaron el poder el 15 de agosto, pero una multitud todavía se reúne en y alrededor del sitio, incluso en las zanjas.

Según The New York Times, al menos 250,000 afganos que trabajan para los Estados Unidos aún no han sido evacuados del país, y el ritmo actual de evacuación no es suficiente para evacuar a todos el martes (31).

La fecha límite fue establecida por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a principios de julio, quien rechazó las solicitudes de los aliados para posponer la salida final de Afganistán. Los talibanes han dicho en repetidas ocasiones que no aceptarían una prorroga de plazo.

Alemania anunció el jueves, después de las explosiones en el aeropuerto de Kabul, que había completado la retirada de sus soldados y personal diplomático de Afganistán.

Amenaza del Estado Islámico

Entre las razones de Biden para denegar la solicitud estaba la amenaza terrorista “aguda” del brazo regional del grupo terrorista Estado Islámico, responsable de algunos de los ataques más violentos en Afganistán y Pakistán en los últimos años.

El grupo terrorista ha llevado a cabo ataques contra mezquitas, santuarios, plazas e incluso hospitales en ambos países, así como ataques contra musulmanes desde barrios que considera herejes, como los chiítas.

“Todos los días, las operaciones representan un riesgo adicional para nuestras tropas”, dijo el presidente de Estados Unidos, citando la probabilidad de un ataque del Estado Islámico en Kabul. “El enemigo número uno de los talibanes apunta al aeropuerto para atacar a las fuerzas estadounidenses y aliadas, así como a civiles inocentes”.

Si bien el Estado Islámico y los talibanes son sunitas radicales, los dos grupos extremistas son rivales.

El Estado Islámico criticó el acuerdo de paz entre Estados Unidos y los talibanes firmado en 2020, que estableció pautas para la retirada de las tropas extranjeras, y acusó a los talibanes de abandonar la causa yihadista.