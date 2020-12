El congresista Marcos Pichilingue hizo la denuncia del escándalo de los pollos, quien hasta el momento el peor alcalde del distrito Carlos Cox hace de la suyas y no dice nada. El mencionado alcalde cree que los pobladores carmelinos se han olvidado del mencionado escándalo. Los pobladores también se suman a la marcha ¡No más corrupción en el Callao y Carmen de la Legua-Reynoso!

*No más corrupción en el Callao

La Federación Regional de Trabajadores del Callao (FRTC-CGTP), convoca a sus bases a la Jornada Regional para exigir a las autoridades del Callao el cambio de la política laboral, no más corrupción en el Callao, por vacancia de autoridades incapaces, y por una nueva Constitución.

