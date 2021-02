Up Next

“El dolor tiene relación con las hemorroides externas y con la trombosis hemorroidal. El coágulo estimula una inflamación en el exterior de la región anal, donde se proyectan las venas, por lo que comienza a doler”, afirma el experto. Solo la hinchazón, por ejemplo, no suele ir acompañada de dolor.

Muchas personas sienten dolor solo por imaginar una hemorroida. Más según el Coloproctólogo Victor Edmond seid, de la red de hospitales São Camilo, ese no es un síntoma tan frecuente. En general, las hemorroides son indoloras, principalmente en los primeros grados de desarrollo. El dolor indica un empeoramiento de la imagen y la aparición del proceso inflamatorio.

Cuando las venas de la hemorroida comienzan a crecer, el paciente siente que algo no va bien, incluso antes de que comiencen a surgir otros síntomas. Según Alexandre Fonoff, esto ocurre debido a la sensación de incomodidad causada por la hinchazón alrededor del ano, que está relacionada con la dilatación de las venas hemorroidales.

Vale la pena recordar que la picazón también puede ser causada por malos hábitos de higiene, es decir, no solo depende de las hemorroides. La recomendación del especialista es priorizar la limpieza del sitio con agua y una toalla suave, sin la fricción del papel higiénico.

“Cuando las venas comienzan a dilatarse, la piel circundante se acompaña, y es extremadamente sensible. Entonces, el cuerpo reacciona con picazón, principalmente cuando las hemorroides son externas. Las internas tienen más relación con las membranas mucosas, porque están dentro del ano, y no entran tanto en contacto con la piel”.

Vea a continuación una lista con los síntomas más comunes de la hemorroida que no puede ignorar:

By