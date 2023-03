NO HAY RESPUESTAS ANTE CICLÓN YAKU

By

Reconstrucción con cambios fue un cuento: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Áncash sufren el paso del ciclón Yaku.

Las entidades encargadas de ejecutar las obras de Reconstrucción con Cambios son los ministerios de Vivienda, MTC, Agricultura, Educación y Salud, así como los gobiernos regionales y locales?

Los gobiernos regionales no han servido para ni mierda. No es por falta de dinero, es falta de gestión, capacidad y decencia. Lo que sucede hoy en Lambayeque, La Libertad, Piura y Tumbes es indigno. No hay prevención, seis años después de «El niño Costero», los pueblos de la costa una vez más pagan la indolencia y delincuencia institucional, lluvias e inundaciones provocadas por este fenómeno natural que deja hasta el momento 4 muertos en Piura y 2 en Lambayeque, miles de damnificadas.

Las garrapatas que eligieron como gobernadores y alcaldes se dedicaron a robar en vez de hacer obras. Cuántos Gobiernos regionales al mando de APP tendrán que pasar para que hagan algo por la Región: Acuña, Valdez, Llempen y de nuevo Acuña? ¡Qué vergüenza carajo! Han tenido décadas para prepararse y no hicieron nada. Es el resultado de votar por un plato de lentejas?

Los GORE en el Norte, Sur y Centro saben hacer bien su negocio, no hacen nada y esperan la declaratoria de emergencia para (sin control), empezar a contratar con terceros sin licitaciones y rendirle cuentas nadie. Obviamente reciben «su cariñito», un ciclo de nunca acabar.

Mientras tanto miles de pobladores que viven en las regiones del norte sufren las consecuencias de las torrenciales lluvias provocadas por la formación del ciclón denominado Yaku en el litoral peruano. El Senamhi, informó que «YAKU» es un inusual “ciclón de características tropicales no organizado”, que influye en las lluvias ocurridas en la costa y sierra norte del país.

La presidenta Dina Boluarte, tiene tres frentes: los aimara en el Sur, el ciclón Yaku en el Norte y la lucha contra la corrupción en todo el aparato del Estado.

Se debe investigar la Reconstrucción con cambios, PPK, Vizcarra, Sagasti y Castillo todos ellos gobernaron con la izquierda miserable y ladrona, junto a los gobernadores regionales de izquierda y AAP, no hicieron nada. Ojo: Más de 20 mil millones SOLO EN CONSULTORÍAS, elaboración de perfiles ,etc. El «lagarto» hizo el convenio GOBIERNO A GOBIERNO CON EL REINO UNIDO que tampoco ES GRATIS, para APOYAR TÉCNICAMENTE EN EJECUTAR OBRAS y ??? Que han hecho ?? Donde están los 20 mil millones!

El gobierno de Boluarte recién estaría pensando enviar ayuda humanitaria para familias de zonas afectadas por lluvias. Está gente hoy extrañan al chino Fujimori, porque antes de cualquier desborde descolmataba los ríos de manera preventiva. Demostrando eficiencia y gestión en favor de la población. Así les duela a la izquierda radical y CAVIARES, el chino Fujimori, hizo una obra muy buena que eran los «drenajes» en Tumbes, como siempre no faltan los ignorantes y corruptos, en lugar de hacer mantenimiento, le echaron cemento!!!

Hasta cuando seguiremos hablando de «ayuda»? los gobernantes no ayudan, tienen que «trabajar» por el bienestar de los peruanos. Que trabajen y dejen de robar.