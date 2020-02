El 26 de enero, los peruanos fuimos obligados a mantener la crisis política iniciada por el gobierno autocrático no elegido, desde el 30 de setiembre del 2019(Decreto Supremo N° 165-2019-PCM). Con altas tasas de ausentismo al 90.90% de las actas contabilizadas en 22´550,585 electores hábiles ( al 02/02), el 25.654% del padrón electoral no participó ( 5´784 de ciudadanos);bajo nivel de representación a la fecha : el voto en blanco y el viciado están superando los 3,300,000 votantes ( promedio del 22 % de los que asistieron ) , suma que se le adiciona a los ausentes es el 45 % de votos; en tal sentido, solo el 55.26 % que se considera válidamente emitidos, deciden la composición del parlamento pero solo a los que superan la valla electoral ( 5% de votos a nivel nacional ) , éste Congreso es representativo de la mitad del país; desidia por participar y falta de información; estándares mínimos y cuestionados en el proceso electoral, que obligó la presencia de centenares de observadores internacionales; cronograma preparado sólo para cumplir en una elección , pero que sólo tuvo UN MES DE CAMPAÑA, y un largo etc.

El Perú, obtiene el record mundial en la “balcanización de los grupos parlamentarios “, la primera mayoría sólo obtiene el escaso 10% del voto válidamente emitido.

Otro aspecto eludido por los medios y analistas, es que fallaron TODAS LAS ENCUESTAS permitidas ¡¡¡. Nadie ha asumido, que estas “no vieron “al cuestionadisimo ex militar Urresti como el más votado en la capital quien tiene serios indicios de violación de derechos humanos, que una secta religiosa fundamentalista como el Frepap consiga una importante bancada, que los partidos ideológicos sean derrotados y en crisis mantenida ( sobretodo el más antiguo, el APRA ) por los “ partidos franquicia “ ( los dirigentes inscritos, ofrecen al mejor postor su membresía y así se mantienen, sin importar el origen de los oferentes-aportantes ), que al grito de renovación ¡¡ son elegidos líderes de los grupos de la tercera edad como paradójico de ello, adicionalmente, prosigue la impunidad en partidos cercanos mayoritariamente al gobierno, que son brazos políticos de grupos empresariales sin fiscalización alguna; que más de un millón de electores fueron a votar electrónicamente sin auditoria alguna a ello; que se persista en el llamado “flash electoral” con solo boca de urna ( encuesta al salir de votar, que puede ser aleatorio y no tan certero ) indique una tendencia y el mismo Estado sólo da a las 10pm ( vía la Of. Nacional de procesos electorales-Onpe) información sobre el 16% de actas en 5 pequeñas jurisdicciones a las que se incluyó Arequipa (su capital, es la segunda en el país) y que se despidan hasta el día siguiente (en Bolivia, hubo insurgencia popular por ello) .

¿Esta es la democracia que se desea, o se está imponiendo?

Resultado: Un Congreso fraccionado con pequeñas minorías, que en pocos meses no podrán asumir los grandes retos en políticas públicas y sociales, y menos, fiscalizar al gobierno producto de un golpe de estado.

Pero si habrá, una mayoría cada vez más conservadora que oteará la enorme legislación laboral vía decretos de urgencia – dictados en enero desde el ejecutivo y su sacra alianza con los grupos de poder – o la agenda violatoria de derechos humanos de las minorías, una posible mayor desigualdad y niveles bajos de lucha contra la pobreza e igualdad de oportunidades.

Las reglas son esas…a prepararse¡¡

Lima, febrero 2 del 2020

SANTIAGO BARREDA ARIAS.