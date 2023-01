NO ES PROTESTA, ES TERRORISMO Y SUBVERSIÓN

By

QUÉ PERSONAJES TÓXICOS ESTÁN AZUZANDO VIOLENCIAS E INCENDIAN LA PRADERA?

SI ESTAMOS EN ESTADO DE EMERGENCIA DEJEN QUE LA PNP Y FF.AA. HAGAN SU TRABAJO EN DERROTAR LA SUBVERSIÓN CON LAS ARMAS QUE LES DA LA CONSTITUCIÓN GARANTIZANDO LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS…NO BAJAR LA GUARDIA!

Primero, ante esta asonada contra el país, sólo me queda alzar mi voz de protesta contra la presidenta Dina Boluarte, por falta de liderazgo y firmeza. Ella se a metido en una broncaza por bocona, con el mensaje a los manifestantes; «Yo los llamo a tomar Lima, pero en paz y calma»? Será que Dina Boluarte deja que fluyan las violentas protestas para impulsar cierre de Congreso y la Asamblea Constituyente que ella misma pedía ? Y los idiotas creyendo que es demócrata?

Incendian la pradera, continua el caos y el vandalismo en todo el país con el mismo pretexto de pedir la renuncia de Dina Boluarte y cierre del Congreso, ayer quemaron la comisaría y el juzgado de Macusani, en Puno, hubo una persona fallecida. Que hacia allí? Que dicen de la jovencita que acaba de morir -estando embarazada- por el bloqueo en la provincia de Viru- Trujillo, por esos angelitos que luchan por su Perú, no ha podido ser atendida a tiempo ya que no la dejaron pasar, eso también es culpa de la Boluarte, del centralismo de Lima, de la PNP, FFAA o del «pollo» cubano???

«Dicen que luchan por el pueblo, pero si no estás con ellos, le queman mercadería o negocio, maltratan, acosan a quienes no comparten sus ideas. Y seguirán diciendo que son manifestantes pacíficos».

Segundo, desestabilizan a la gente, le cortan su derecho al trabajo a transitar bajo amenaza, esto hacía Sendero Luminoso y el MRTA en los 80s. Estos «manifestantes» están replicando todas las prácticas de los subversivos y terrorista con la diferencia que ahora ya no están al mando de Abimael Guzmán, sino de Castillo, Cerrón, Bermejo, camarada «José» Cusi y camarada Vilma? con el apoyo de Bellido, Veronika, Bazan, Luque, Chavez, Portalatino, Huilca, Maraví, Lucía Alvites, etc. pero ahora lo hacen en democracia, con la alcahuetería del JNE?

Qué se viene frente a la incapacidad de la presidenta Boluarte tras las masivas protestas y violencia generalizada? Que no son «tucos»? delincuentes o ignorantes que como muchos son azuzados, pagados u obligados? A estas alturas nadie asegura que no pueda haber un golpe de estado militar: LA PATRIA ESTA EN PELIGRO Y LA PRESIDENTA BOLUARTE PROTEGE AL TERROR Y NO DEJA ACTUAR A LAS FFAA Y PNP.

Tercero, como puede haber derecho a la protesta y marchas si el sábado 14 de enero, el diario oficial El Peruano publicó el Decreto Supremo (DS) Nº 009 que determina, y declara la suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales en 3 regiones, 4 provincias, 1 distrito provincial, y 5 carreteras y corredores a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a partir del día siguiente, y por 30 días calendario. Y Desde el domingo 15 de enero hasta el viernes 24 de febrero de 2023, la PNP con el apoyo de las Fuerzas Armadas del Perú (FF.AA.) tendrá la potestad de mantener el control del orden interno según lo dictaminan los artículos 1 y 2 del DS Nº 009 que declaran el Estado de Emergencia en Puno, Cusco, y Lima. NO SE OYE MINISTRO DEL INTERIOR?

Cuarto, la UNI y UNNSM con el cuentazo de la » autonomía» albergaron a estudiantes universitarios de provincia, el Consejo Universitario facultó y autorizó y no el rector. Es una vergüenza que estudiantes dejen las aulas para albergar a terroristas que sólo vienen con su disco rayado a destruir más al país. Las universidades, como centros de enseñanzas, NO deben ser utilizados para estos fines de conspiración política, deben mantener la imparcialidad.

Estamos ante un plan bien organizado por azuzadores:

*Puntos de pre-concentración:*

– Plaza 2 de Mayo.

– Plaza San Martín.

– Ate (Ceres).

– Santa Anita (óvalo).

– SJL (Parque del maestro).

– Independencia (UNI).

– Parque Kennedy.

*Vías de acceso de movilización:*

– Av. Colonial.

– Av. Abancay.

– Carretera Central.

– Av. Arequipa

– Todas las Avenidas de Lima Cercado (perímetro de la plaza San Martín).

– Paseo de los héroes.

– Jr. de La Unión.

*Lugares objetivos:*

– Congreso de la República.

– Palacio de Justicia.

– Ministerio Público.

– Canales de TV.

– Comando Conjunto de las FF.AA.

NO PODEMOS QUEDAR CON LAS MANOS ATADAS? LOS TERRUCOS NO PASARAN….