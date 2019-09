Hay algunas personas que no pueden ni siquiera imaginar que los demás tienen voluntad propia y que, a menudo, esa voluntad no los incluye. Algunos signos simplemente no soportan la idea de que sea posible no ser parte de la vida de alguien o no estar al lado de esa persona.

Para eso está la manipulación, la capacidad que algunas personas tienen de hacer que otros actúen exactamente de la forma que ellas quieren, sin darse cuenta de que en realidad están siendo sutilmente llevados a ello, ya sea por libre y espontánea presión o por chantaje emocional.

¡Averigüe Si está entre los cinco signos más manipuladores!

1. Escorpión:

Es una persona intensa y decidida. No se retractará, aunque sienta que se equivoca. Puede descubrir la debilidad del otro y usarla para aniquilarlo. También es egocéntrico, lo que le impide ver sus propios errores antes de cometerlos.

2. Balanza:

Aunque su principal preocupación es la armonía, es capaz de decir o hacer cualquier cosa que los demás quieran oír, sólo para llevarse el mérito. No tiene vergüenza de mentir para evitar enfrentamientos.

3. Gemelos:

Es un experto en manipulación. Como el gran comunicador que es, sabe cómo satisfacer a la gente con una falsa sensación de seguridad. Tiene muchas personalidades, ni sus amigos ni su familia pueden seguirle el ritmo.

4. Cangrejo

Es muy sentimental. Tiende a ser víctima de sus propias emociones. Siempre tiene la impresión de que la gente no lo entiende, así que para contrarrestar, encontró una manera de manipular emocionalmente a los demás.

5. Virgen:

Nunca expresa sus emociones claramente, pero es muy sensible, tiende a criticar para protegerse. Inteligente como pocos, sabe cómo engañar y manipular a los demás para alcanzar sus objetivos. Su perfeccionismo se extiende a la manipulación y planea todo un escenario para colocar al otro en las peores posiciones.

Ya sabes no confíes, no les des conversación – ¡sólo aléjate