NO A UNA NUEVA CONSTITUCIÓN! – PERÙ: Ven y Firma!!

NO A UNA NUEVA CONSTITUCIÓN – La Organización “No a la Asamblea Constituyente” NALAC PERÚ 2021, presidida por el abogado constitucional Lucas Ghersi Murillo, acompañado de diversos miembros de la sociedad civil, que incluye pequeñas y medianas empresas, gremios de todo el pías, organizaciones democráticas, y de políticos peruanos de todas las tiendas, anunciaron los avances de la iniciativa para decirle no a la Asamblea Constituyente.

Lucas Ghersi sustentó firmas – No a una nueva constitución

Nidia Vilches en defensa de la democracia – No a la nueva constituyente

NO A UNA NUEVA CONSTITUCIÓN – Casi un millón de peruanos Ya! firmaron

En este sentido, el letrado recalcó que se busca con la recolección de firmas en todo el país es, en realidad, promover un proyecto de ley para una reforma constitucional, a fin de precisar que en el Perú estará prohibida la Asamblea Constituyente. (Actualmente, el artículo 206 no dice nada al respecto y lo deja a una peligrosa interpretación). A la fecha, Lucas Ghersi, líder del proyecto, calcula que casi 1 millón de peruanos ya firmaron. Se busca superan los 2 millones quinientos mil en un plazo aproximado de un mes.

NO A UNA NUEVA CONSTITUCIÓN – La Organización “No a la Asamblea Constituyente” NALAC PERÚ 2021

El proyecto es de escala nacional. Hace unos días se anunciaron puntos de recolección de firmas en ciudades como Ica, Huancayo, Cusco, Piura, Trujillo, Oxapampa, entre otros. El doctor Ghersi Murillo acaba de iniciar un recorrido por todo el Perú, que tiene como objetivo principal la concientización de la población en la gravedad de lo que nos podría ocurrir en el futuro cercano si es que la Asamblea Constituyente logra prosperar.

Todo ciudadano que tiene DNI puede firmar. Además, cualquier peruano puede imprimir planillones. Cara del planillón: https://bit.ly/3lMOCle , contracara del planillón: https://bit.ly/3lMdCjZ Recuerda que es cara y contracara en una sola hoja. Luego de su impresión, deberá seguir las reglas del instructivo: https://bit.ly/2U7Zoi2, para luego enviar los planillones, en sobre cerrados, al Estudio Ghersi (Av. Coronel Portillo 521 San Isidro). Toda la información está en las redes oficiales de “NALAC PERU 2021”, donde además encontrarás información actualizada: www.facebook.com/nalacperu2021, www.twitter.com/nalacperu2021 y www.instagram.com/nalacperu2021/?hl=es

Asamblea constituyente promovida por comunistas es una amenaza a la democracia

“Una Asamblea Constituyente es una amenaza para la democracia y el Estado de Derecho en el Perú. Ello generaría un espacio de poder absoluto: podría suprimir derechos fundamentales, eliminar los limites para la reelección presidencial, establecer que no existan elecciones regionales y locales. Finalmente añadir que que la Asamblea Constituyente no va ha ser electa por los peruanos a través del voto en su totalidad, sino solo la mitad de los constituyentes serían electos por nosotros, y la otra mitad, serían elegidos a dedo por el gobierno. ¿Eso queremos?,” alertó Ghersi al finalizar su conferencia.