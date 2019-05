Saben porqué gran cantidad de gente sufre la escasez de agua en ciertos rincones del Perú? Porque OLLANTA, PPK y VIZCARRA eliminaron el programa de agua y desagüe PARA TODOS. Por estas razones es urgente que el pueblo despierte y no se vendan por un plato de lentejas y un TAPER y piensen y lean los programas de gobierno, y no hagan caso nunca más a FALSOS POLÍTICOS para el 2021 como el loco Olivera, Pedro Cateriano, plata como cancha Acuña, el “moradito – que recibió $ 400 mil de Odebrecht” – Guzmán, el falso Cura Arana, la Verónika Mendoza, Antauro Humala y apoyados por la prensa mermelera y encuestadoras dirigidas y PARCIALIZADAS que hacen ganar a SEUDOS POLÍTICOS

Alan Garcia, hizo 150 mil obras con un crecimiento económico no empobrecido del 9%, pero la oposición miserable y fiscales rojetes pro caviares, el infiltrado de la mafia GORRITI (IDL), con el aval de este gobierno incapaz lleno de ignorantes ministros ARRINCONARON al mejor PRESIDENTE DEL PERU ALAN GARCÍA INDUCIÉNDOLO hasta la muerte, y en su memoria todos debemos recordarlo por sus obras;

1. Teatro Nacional (hoy usado casi ever por caviares)

2. Estadio Nacional

3. Casa de la Cultura (donde premió a MVLL sin odios)

4. Proyecto Olmos

5. Presentación de Demanda contra Chile ante la CIJH (Formamos el Equipo y Ganamos)

6. 52 Colegios Emblemáticos (ese donde todos quieren ir)

7. 40 Hospitales (desde el 2010 no se construyen según Ministra de Salud de PPK)

8. Museo Nacional Chavín Ancash

9. 10,500 Km de carreteras (más que el acumulado en 20 años de gobiernos anteriores al 2006)

10. 2240 Sistemas de Agua y Alcantarillado (alucinante)

11. Instituto Nacional del Corazón

12. Puente Santa Clara

13. Planta de Fosfatos de Bayóvar

14. Remodelación Urbanística del Cerro San Cristóbal

15. 3 millones de personas recibieron por primera vez Luz (muchos pueblos alejados que no saben que fue García)

16. Reducción de la pobreza en 18% (ni Humala , ni PPK, ni Vizcarra)

17. Tren Eléctrico (ese moderno donde te subes y llegas rápido)

18. Recuperación de Piezas de Machu Picchu (Le quitamos a Yale, una acción real antiyanqui)

19. Puente Tambogrande

20. Puente Billinghursth (más largo del país)

21. Nuevo Minisiterio de Educación

22. Ley de Protección y Defensa del Consumidor (Esa que hoy invocas)

23. 2.5 millones de empleos (esos que hoy no hay)

24. Zona de Escaneo y Aforo de la Sunat

25. Tren Macho

26. Ley del Reenganche

27. Mayor poder fiscal para los Gobiernos Regionales

28. 12 Tomógrafos Helicoidales de Essalud

29. 1er Sector de la Costa Verde (el segundo paso dsps del de Bedoya Reyes)

30. Reforestación de 16 mil hectáreas de bosques (Ucayali) (Eso es ser Verde)

31. Lugar de la Memoria

32. 2 Grúas Pórtico Terminal Portuario Callao

33. Planta de Procesamiento de Gas Natural Talara

34. Alianza del Pacífico (creado y promovido por Perú y hoy uno de los bloques económicos más importantes del mundo)

35. Pabellón de Especialidades Médicas Hospital de Sabogal

36. UBAP Magdalena

37. Villa Deportiva Regional Callao

38. Programa Gratitud

39. Desembarcadero del Ñuro (Talara)

40. Agua Para Todos (el mejor programa que haya podido tener SEDAPAL)

41…

En total, 150 mil obras. Con esto se debate, no con odios. LA PREGUNTA PARA VIZCARRA ¿Qué es más Importante hacer obras o mantenerse en las encuestas? Perder el tiempo “pechando” al Congreso?