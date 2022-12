By

Niña Marroquí se burló de Ronaldo: Mamá se disculpó con los fanáticos del portugués y quiere que piensen en ella como la «hermana menor».

«El aeropuerto de Portugal es para allí. Dónde está Ronaldo en este momento? Estás llorando en su auto! Pobre Ronaldo». Estas palabras, pronunciadas por una niña de 9 años, poco después de la victoria de Marruecos sobre Portugal (1-0) en el Mundial’2022 se volvieron virales en las horas posteriores al encuentro de los cuartos de final.

El capitán de la Selección Nacional acabó en lágrimas y la desilusión de los lusos acabó por ser tema de picardias por parte de los aficionados de Marruecos, a la puerta del estadio, en Doha, en el vox pop habitual tras el encuentro.

Sin embargo, la amplitud de las palabras de este niño cuyo nombre no se conoce fue más allá. Hasta el punto de ser objeto de bullying por lo que dijo. «Ella está viviendo una desafiante condición psicológica y ha llegado al punto de negarse a comer o a hablar como consecuencia de lo que ha dicho. Teniendo en cuenta que mi hija no entiende el deporte, puedo prometer que no tenía la intención de insultar a Cristiano Ronaldo», dijo la madre, citada por el Diario ‘Marca’, en un video compartido en TikTok.

«Ella solo repite lo que otros dicen. Las acciones son de un niño. Tiene nueve años y quiere compartir su felicidad, pero desafortunadamente las redes sociales la han convertido en una víctima. Quiero disculparme con los fans de Cristiano Ronaldo. No está convencida de lo que dijo. Piensen en ella como si fuera su hermana menor», agregó.

