Nicki Minaj compra una mansión de $100 millones

View this post on Instagram

«Quiero escuchar a las chicas rapeando de nuevo. Como, solo rap. Cuando hice mi apuesta Cypher hace años, a propósito no usaba ropa reveladora», dijo Minaj. «Llevaba una sudadera. Entonces, a pesar de que estábamos siendo chicas súper raras en la música, y todos nos divertimos, ustedes lo disfrutaron mucho».

By