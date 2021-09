Ni un fiscal dispone la desaparición  de los restos del genocida Abimael Guzmán

La terrorista Elena Iparraguirre no puede disponer de despojos porque ella se encuentra condenada de por vida. Al culminar 36 horas de plazo por ley el Ministerio de Justicia solicita cremarlo y ahí acaba todo, PARA QUE TANTO CIRCO Y TANTA PRENSA?

¿Acaso no existe un fiscal valiente que disponga la incineración y desaparición de los restos de quien se encargó de destruir y bañar en sangre nuestro país? ¿Hay un interés público mayor que proteger y delitos por apología al terrorismo que prevenir? ¿Por qué no escuchan el clamor de todos los peruanos? Increíble, se mueren de miedo y se orinan los pantalones, empezando por el “sombrero luminoso” que se fue a una juerga mientras el país sin rumbo y un millón de peruanos en San Juan de Lurigancho no tienen agua, Pedro Castillo se queda dos días en fiesta patronal de la “identidad Tacabambina” en Cajamarca.

¿Se mordieron la lengua Paco Yunque, Iber Maraví, Vladimir Cerrón, Dina Boluarte, Guillermo Bermejo? ¿Por qué se esconden? ¿Cuáles son las prioridades del neosenderismo?

¿Qué papel cumple el procurador público, QUE NO SE PRONUNCIA SOBRE LA INCINERACIÓN DE LA BESTIA? ¿Procedimiento natural en esta naturaleza de “casos extraordinarios” donde existe un conflicto de bienes jurídicos cuya ponderación resulta necesaria? ¿Acaso no existe un estado de necesidad que justifique la antijuridicidad de la decisión? ¿Por qué el fiscal García Romero, decidió conversar primero con la terrorista Elena Iparraguirre el día de hoy y ver el deseo de la terrorista? O sea normaliza estos hechos de terroristas que mataron a más de 69 mil peruanos y nos dejaron en la ruina?

Hoy el Ejecutivo se lava las manos como Pilatos, se desliga del asunto, cediéndole el paquete a la Fiscalía. La reticencia del régimen de Pedro Castillo para pronunciarse sobre las implicancias del fallecimiento del genocida es asolapada: por sus posibles vínculos categóricos con Abimael Guzmán. El “prosor” ocupó el puesto de secretario general del sindicato Conare-Sute (Movadef) aparato político formado para cumplir su anhelada conquista de gobernar, infiltrándose en nuestro sistema democrático vía una “agrupación política”. Pero, ¿Acaso a los fanáticos de Hitler se les permite participar en las elecciones alemanas?

Si el “prosor” Castillo prefiere guardar hierático silencio –sólo autorizando a que usen el sello presidencial en un Tweet anodino- quiere decir que sus vínculos con el senderismo son sumamente sólidos. EL “PROSOR” NO LE DA LA GANA DE PRONUNCIARSE, PORQUE SUS LAZOS CON EL APPARATCHICK TERRORISTA SON CIERTOS. ¡UN GOBERNANTE CARENTE DE UNA ABSOLUTA, INCONTRASTABLE LIBERTAD PARA PRONUNCIARSE SOBRE TEMAS CAPITALES -LA MUERTE DEL CABECILLA DE SENDERO LUMINOSO- NO DEBE PERMANECER UN MINUTO MÁS EN EL CARGO!

¿Acaso no bastaría este argumento, además del rosario de evidencias que respaldan sus conexiones con el senderismo, para justificar una vacancia?