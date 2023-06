Ni tonta, con la censura encima renunció ministra de Salud

By

Rosa Gutiérrez es tan irresponsable igual que el lagarto Vizcarra

La presidenta de la república, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, aceptó la renuncia de la ministra de salud, Rosa Gutiérrez Palomino, a quien agradece por su trabajo esforzado y honesto.

Reiteró el compromiso de este gobierno en redoblar todos los esfuerzos por acercar la salud con calidad a toda la población peruana. Ese es nuestro compromiso con el Perú.

Y EL DENGUE? Más de 230 muertos? Miles de contagios?

Y el gobierno ¿Le agradece por su «trabajo esforzado»?. Cuando la «soberbia» ex ministra de salud no sabía ni dónde estaba parada?

Le quedó grande el cargo a Rosa Gutiérrez, la ineptitud e inoperancia durante su gestión agravó la epidemia del dengue.

Esta es la clase de funcionarios del gobierno de Dina Boluarte? En tiempos de emergencia lo mejor que pueden hacer es nombrar a verdadero profesional destacado en el rubro de salud, porque lo que se viene en verano será muy complicado: y el país una vez más no está preparado a pesar de que hay plata.

Qué mensajes nos deja para la reflexión la renuncia de la ministra de Salud, antes de terminar su exposición ante el Pleno del Congreso, en medio de cuestionamientos a su manejo de la epidemia del dengue, que ha dejado más de 230 muertos en todo el país?

“Quiero trasladarle a la Mesa (Directiva) que he presentado mi renuncia al cargo de ministra de Salud. Solo espero que quienes escuchen estas palabras sin la pasión de los intereses políticos, vean en mí un pequeño ejemplo de dignidad, de honor, de coherencia, humildad y amor por el país”, manifestó durante su alocución en el Parlamento Rosa Gutiérrez.

Cosa de locos:

1. La presidenta Dina Boluarte, acepta la renuncia de la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, a quien «agradece por su trabajo esforzado y honesto. Reiteró el compromiso de este Gobierno en redoblar todos los esfuerzos por acercar la salud con calidad a toda la población peruana. Ese es nuestro compromiso con el Perú».

2. El Jefe del Gabinete de Ministro, Alberto Otárola a Rosa Gutiérrez: «Te vas del gabinete con la dignidad intacta»

«Recibe un gran abrazo y todo mi respeto a tu profesionalismo y compromiso».

3. El dueño de Perú Libre, partido oficialista, Vladimir Cerrón tras renuncia de Rosa Gutiérrez: «El sistema neoliberal es la causa de nuestras desgracias», con cinismo culpa al capitalismo del dengue y COVID-19? También agradece a todos los rojos metidos en el Minsa?

4. Keiko Fujimori, ACEPTÓ renuncia de ministra de Salud.

Ahora, DINAmita, ya debe tener los «tuits» de aceptación de renuncia de los otros 3 ministros que la jefa Keiko, ordenó.

5. A quién nombrará Keiko cómo ministro de salud? Ojo, en Piura los casos siguen aumentando y los fallecidos también. El nuevo Ministro de Salud debería instalarse en Piura y desde aquí comandar todas las acciones para controlae al mortífero dengu.

Parece un chiste: a los ministros incompetentes, no se le agradece, se les retira.