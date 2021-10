Neymar y Mbappé estaban de fiesta antes del partido con Rennes.- El futbolista brasileño, curiosamente sustituido en el choque de la Ligue 1, fue fotografiado durmiendo en una carpa del PSG a pocas horas de jugar en el Parque Roazhon.

Dos de las grandes estrellas del PSG, Neymar y Mbappé, fueron, según la prensa francesa, el último día 3, en una fiesta de cumpleaños, horas antes de la contundente derrota con Rennes, de la modelo francesa Cindy Bruna, junto con Verratti.

#Neymar #Mbappe #Verratti (et Lavezzi mdr) ont passé la soirée ensemble à l’anniversaire de Cindy Bruna … Pour les plus sceptiques, on peut voir qu’il y a 0 soucis entre Ney et Kyky !! 😂

— PSG WORLD NATION ™️ (@PSG_WorldNation) October 2, 2021