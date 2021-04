Los artículos temáticos inspirados en la estrella de PSG llegan al juego de EPIC el 27 de abril. Vista previa posible jugador avatar

Primer jugador de fútbol en participar en Fortnite, Neymar mostró una edición conmemorativa del par de botas que utiliza para jugar. Después de la victoria sobre Metz en la Trigésima cuarta ronda del Campeonato Francés, la estrella publicó en Instagram una foto de su Futuro Z Spectra personalizado con el tema de Battle royale de EPIC Games. Además, el desarrollador reveló vista previa de la posibilidad por la persona. El Pase de Batalla de la temporada 6 llega a los pasillos el 27 de abril.

En Twitter, Epic publicó un video teaser donde es posible tener una muestra rápida del diseño de las muñecas de Neymar en el juego.

He will be unleashed soon. 4.27.2021

