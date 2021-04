Los artículos temáticos inspirados en la estrella de PSG llegan al juego de EPIC GAMES el 27 de abril.

Neymar ahora es oficialmente un personaje jugable en Fortnite. La estrella llega a Battle Royale este martes como novedad en la Temporada 6 del Capítulo 2 con la skin y los artículos en el Pase de Batalla, además de un torneo con su nombre: Neymar Jr Cup, que dará una bota personalizada producida por PUMA. La inclusión de Neymar que también contará con novedades en modo creativo al juego de Epic Games será a través del parche v16.30. Ver a continuación todas las misiones y artículos que se pueden adquirir al completar todas las tareas. Entre los artículos disponibles, el conjunto de Neymar cuenta con Emoticones, Pick, Ala delta y cuatro versiones de la estrella en los trajes, una de ellas inspirada en la selección brasileña.

En Twitter, Epic publicó un video Teaser donde es posible tener una muestra rápida del diseño de las muñecas de Neymar en el juego.

He will be unleashed soon. 4.27.2021

Full reveal soon: https://t.co/DQK6z58XZL@neymarjr pic.twitter.com/CsXWWRMhPk

— Fortnite (@FortniteGame) April 24, 2021