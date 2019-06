El jefe del PSG está siendo acusado de violación por una mujer brasileña. Neymar publicó un video en el que muestra el intercambio de mensajes con la supuesta víctima donde aparecen algunas fotos íntimas.

Neymar reaccionó en la madrugada de este domingo a la acusación de violación hecha por una mujer brasileña que afirma que el caso se remonta al pasado 15 de mayo en París. El líder brasileño del PSG ha recurrido a las redes sociales para publicar un video en el que niega la acusación y asegura ser víctima de una extorsión. En el mismo video, Neymar también revela el intercambio de mensajes a través de WhatsApp con la supuesta víctima, donde aparecen fotos íntimas.

El internacional brasileño afirma haber sido “tomado por sorpresa”y que” nunca haría algo así”. Neymar va más allá y asegura también que lo que “ha ocurrido ha sido totalmente lo contrario de lo que hablan y dicen”.

Esta es la declaración de Neymar en su totalidad

“Bueno, vamos. Me acusan de violación. Sí, es una palabra dura, algo muy fuerte, pero eso es lo que está pasando en este momento. Bueno, me tomó por sorpresa.

Fue muy malo y muy triste escuchar eso, porque quien me conoce sabe de mi carácter y de mi naturaleza, sabe que yo nunca haría algo así. Pero vamos, estoy expuesto a eso y aquí para dar la cara a golpear, porque sé que cualquier noticia que sea con mi nombre implica muchas cosas, hay un ruido muy grande y todo el mundo sigue queriendo mi declaración.

Lo que pasó fue totalmente lo contrario de lo que hablan y dicen, Estoy muy enojado en ese momento. A partir de Ahora voy a exponer todo, exponer toda la conversación que tuve con la niña, todos nuestros momentos, que son íntimos, pero es necesario abrir y exponer para probar que realmente no pasó nada.

Justo después de ese video van a ver todos los mensajes, todo lo que pasó ese día y el otro. Lo que pasó ese día fue una relación entre hombre y mujer, dentro de cuatro paredes, algo que le pasa a cada pareja. Al día siguiente no pasó nada, seguimos intercambiando mensajes. Ella me pidió un recuerdo de su hijo y yo me lo iba a llevar.

Ahora estoy sorprendido por eso. Es muy malo, muy triste, eso no sólo me lastima a mí, sino a toda mi familia. No sólo denigrar mi imagen es malo, sino lo que soy, quién soy, la naturaleza que tengo, el carácter que tengo. Fui criado muy bien. Estar expuesto a eso es muy triste, mucho riñón.

Estoy aquí, abiertamente, diciéndoles que estoy muy molesto. Pero tengo que probar algo que sea sincero y que sea verdad. Yo soy así, soy muy Yo, soy muy la verdad. Si voy a exponer las cosas que pasan en nuestro día a día, voy a exponerlas. Creo que ahora es el momento para que todos sepan lo que pasó. Es malo que me ponga en esa situación, es muy aburrido. Es muy triste creer que el mundo está así.

Hay gente que quiere aprovecharse, extorsionar a otras personas, Es realmente triste, doloroso. Pero ya que me pusieron en esa situación, Estoy aquí para explicárselo. Ya tiene un video de más de tres minutos, espero que quede bien claro, espero que la justicia mire los mensajes y vea lo que realmente pasó. Es con mucha tristeza y dolor en el corazón que hago ese video, lo explico todo. Una situación muy aburrida, no sólo para mí, sino también para mi familia. Por ponerlo en esa situación, porque realmente no quería, fui inducido a eso, fue algo que sucedió, fue una trampa y acabé cayendo, pero que sirva de lección de aquí en adelante”.