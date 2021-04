Después de ser anunciado como personaje en Fortnite, Neymar publicó un video en las redes sociales reaccionando a los nuevos elementos del Pase de Batalla y las Skins del delantero brasileño y del PSG. Este domingo, la estrella agradeció la confianza del desarrollador y celebró estar en el juego. La noticia llega este martes a Battle royale. Además del personaje, Fortnite también anunció la Neymar Jr Cup con una bota personalizada como premio.

Neymar comentó hoy sobre noticias relacionadas con el juego Fortnite. Le gustó la skin que se lanzará con su apariencia y también aprobó un nuevo trailer. El delantero del Paris Saint-Germain grabó un vídeo en el que se observan nuevas imágenes del partido. Primero vio las skins y dijo que se parecían a él. Incluso disfrutó de una celebración hecha por el personaje, en la que aparece pidiendo silencio.

Neymar estaba feliz de ver, por primera vez, el nuevo trailer en el que aparece como un personaje del juego. “Enojado! Me gustó mucho el video. Fortnite chicos, gracias por el cariño y por esta confianza de poder ser parte del juego de un mundo que me ato mucho y que me gusta mucho. Espero que todos los fans y todas las personas que juegan Fortnite lo hayan disfrutado. Espero que lo usen mucho y lo disfruten. Hasta el partido”, dijo el jugador del PSG. Las noticias relacionadas con Neymar llegará al juego Fortnite este martes (27). Además del personaje, también se organizará una “Neymar Jr.Cup”.”, con una bota personalizada como premio. Ayer mostró la bota en las redes sociales.

Luego, el atacante observó el tráiler de lanzamiento del Pase de Batalla que contenía al personaje.

O pai tá quase on !

Very soon I'm arriving in @FortniteGame and you'll be able to run wild with me. #FortnitePrimal #EpicPartner pic.twitter.com/3GfQimptyj

— Neymar Jr (@neymarjr) April 25, 2021