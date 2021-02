Netflix confirmó la prueba a The Verge y admitió que, en caso de que la funcionalidad sea un éxito, también puede lanzarla en las versiones de escritorio y aplicaciones de televisión de su servicio de transmisión.

Netflix fue el que obtuvo la mayor cantidad de nombres, con un total de 42. ‘Mank’ y ‘The Crown’, la película y la serie de Netflix (respectivamente) terminaron por tener seis nombres cada uno. ‘The Queen’s Gambit’ también fue uno de los aspectos más destacados como la película ‘The Trial of the Chicago 7′. Por otro lado,’ Da 5 Bloods ‘ de Spike Lee resultó ser prácticamente ignorado.

