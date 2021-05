La batalla entre las plataformas de streaming de películas y series continúa intensificándose con el líder actual, Netflix, que ya lucha con el crecimiento de plataformas rivales como Disney Plus. En este sentido, tenemos varias novedades que ya tienen un nombre, el N-Plus!

Después de lanzar el nuevo servicio que ofrece a los usuarios la reproducción aleatoria de contenido para resolver instancias donde no podemos elegir algo para ver, la plataforma de streaming líder en el mercado tiene un nuevo componente social en camino.

Netflix quiere fortalecer su componente social

De acuerdo con la información avanzada por el Protocolo de publicación, Netflix comenzó realizando una encuesta para determinar la opinión de los usuarios sobre nuevos contenidos como podcasts y listas de reproducción generadas por los propios usuarios.

Luego, después de determinar y procesar los resultados, la empresa se habrá convencido del potencial de estas sugerencias dadas por el público. Así que el siguiente paso será reforzar este mismo componente social. Por cierto, ya tiene un nombre, se llama N-Plus.

N-Plus puede traer a la plataforma nuevas listas de reproducción preparadas por los usuarios. Asimismo, también puedes crear páginas y secciones en honor a ciertos actores, una sección “In memoriam”, entre otros contenidos colaborativos.

La plataforma de streaming le dará más voz y espacio a su base de usuarios

NEW: I'm calling this an oopsie scoopsie by @bizcarson and @jank0: Netflix sent users (including Biz) a survey about N-Plus "a future online space where you can learn more about the Netflix shows you love and anything related to them." https://t.co/262wt4Xqz9

— issie lapowsky (@issielapowsky) May 6, 2021