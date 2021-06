Up Next

La apuesta más reciente de Netflix es ‘Sexy Beasts’, un programa que pone a dos extraños en citas. Hasta ahora nada fuera de lo común, si no fuera por el caso de que los participantes llevaran máscaras de animales para ocultar su apariencia. Como puede ver en el tráiler a continuación, es nada menos que extrañamente extraño.

La contribución de Netflix al género del “reality show” ya ha producido algunos resultados de gran calidad, a saber, el ya conocido “the Circle”, “Love Is Blind” y “Too Hot to Handle”. Pero desconéctate si crees que Netflix ya está dispuesto a ir un poco más allá.

