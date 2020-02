El informe de transparencia de la cuenta de dos peticiones hechas en relación con los episodios especiales de la puerta de atrás.

A Netflix ha publicado un informe de transparencia que muestra que en nueve ocasiones ha eliminado el contenido de su plataforma de streaming.

The Verge dice que en el informe se enumeran los casos de un episodio de “Patriot Act with Hasan Minhaj” que fue desterrado en Arabia Saudita; de “Full Metal Jacket” prohibido en Vietnam; e incluso de “Night of the Living Dead” en Alemania.

En el informe también figuran las dos peticiones del gobierno brasileño para eliminar los episodios especiales de Navidad de la puerta de atrás, “si bebes no Ceie” de 2018 y “la primera tentación de Cristo” de 2019.