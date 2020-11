Debería ser la próxima gran película en debutar en las plataformas de transmisión.

Netflix y HBO Max están involucrados en una batalla de plataformas de transmisión por la próxima película de Monsterverse de Legendary Pictures, ‘Godzilla vs Kong’.

The Hollywood Reporter avanza que Netflix hizo una oferta de más de 200 millones de dólares (168 millones de euros) para poder debutar la película. La propuesta fue tentadora para Legendary, que financió el 75% del presupuesto de ‘Godzilla vs Kong’.

Sin embargo, fue bloqueado por WarnerMedia, que a través de Warner Bros. posee una participación del 25% en la película y controla su lanzamiento. WarnerMedia está preparando una oferta para tener el largometraje en su servicio de transmisión, HBO Max.

Legendary se negó a hablar de este posible negocio, mientras que un portavoz de Warner Bros. dijo que se está ” planeando el estreno en los cines de ‘Godzilla vs Kong el próximo año”.

Tanto en el caso de Netflix como en el de HBO Max, un acuerdo para llevar la película a la transmisión no impide por completo el estreno de otro capítulo de MonsterVerse en las salas de cine.

Como Netflix no tiene presencia en China, la película podría debutar en los cines de este país. China ha sido un mercado fuerte para la franquicia MonsterVerse de Legendary. Un poco más de un tercio de la Oficina Mundial de box – 386 millones de dólares – de ‘Godzilla: King of the Monsters’ (2019) se debió al mercado chino.

La propuesta de WarnerMedia también debe contemplar un debut cinematográfico, lo que podría suceder en moldes similares a ‘Wonder Woman 1984’, que debutará en el cine y en HBO Max al mismo tiempo.