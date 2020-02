Uno de los cómics y animaciones japonesas más populares y exitosos de todos los tiempos, One Piece, será convertido a una serie en Netflix, ha informado a la empresa a través de su página de Twitter.

La serie tendrá derecho a 10 episodios y cuenta con el apoyo del autor Eiichiro Oda. “Sé que anuncié la producción de esto en 2017 pero estas cosas llevan tiempo! Los preparativos han progresado lentamente entre bastidores y parece que ahora por fin puedo hacer el gran anuncio”, declaró Oda.

La historia de ‘One Piece’ se centra en Monkey D. Luffy, un joven pirata con el objetivo de formar una tripulación, encontrar el mítico tesoro One Piece y convertirse así en el rey de los piratas. Hay que señalar que esta serie no será una animación, sino con actores de carne y hueso que interpretarán a los personajes.

La serie será una producción conjunta entre Netflix y Tomorrow Studios, también encargada de la producción de la adaptación de vaquero Bebop. No hay información de cuándo se estrenará la serie.

Eiichiro Oda’s comment (Original Creator & Executive Producer): “I know I announced the production of this back in 2017, but these things take time! Preparations have been slowly progressing behind the scenes, and it seems that I can finally make the big announcement:

Netflix, the world's leading streaming entertainment service, will be lending us their tremendous production support! This is so encouraging!! How far will the story progress over the 10 episodes of Season 1? Who will be cast!? Please be patient a little longer and stay tuned!!”

