“Ya hemos planeado el próximo año, tenemos una excelente selección de contenido. Son más contenidos originales que este año. No tanto como predijimos anteriormente, pero está por encima de este año. Estamos produciendo [contenidos originales] en Europa y Asia. Esperamos una vacuna para que podamos volver a un trabajo más intensivo”, dijo Hastings en una entrevista con Variety.

Por lo tanto, Netflix espera ofrecer el próximo año más contenido original que este año, con el ejecutivo adelantando desde ahora que aún no estará al nivel de años anteriores.

