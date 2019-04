Continúan la negligencia médica en el hospital de Ventanilla, denunciaron los pobladores quienes se hicieron sentir sus reclamos en las redes sociales. Reclaman por falta de oxígeno, no funcionan la sala de operaciones no hay banco de sangre la ambulancia malograda no hay medicamentos, por ese motivo se mueren los pacientes como es el caso del dirigente de construcción civil Eduardo Vilchez. Los trabajadores están cansados y piden una pronta solución en el citado nosocomio y que se reorganice de una vez por todas. Afirmaron que la directora de la Diresa Kathey Pacheco Vargas y El director del hospital Miguel Ángel Paco hace oídos sordos a los reclamo y por ello piden que de una vez por todas el gobernador del Callao, Dante Mandriotti, tome cartas en el asunto.

La redes sociales se pronunciaron por parte de los pobladores de Ventanilla

Los pobladores en las redes sociales piden una pronta solución en el citado nosocomio y que se reorganice de una vez por todas.

Elizabeth Hurtado Espinola Vecinos no debemos permitir que se irrumpa la paz de nuestro distrito, convoquen marcha para que el Alcalde que piensa q trayendo orquestas, nos calla la boca, la seguridad es lo primero si permitimos que estos desaptados irrumpan la tranquilidad de poder caminar sin miedo por nuestro lindo distrito.

Margot Baylon Hace tres meses mi hijo fue asaltado le dispararon, y no quisieron darme el vídeo de la zona donde ocurrieron los hechos, con decir no te preocupes cuenta con nuestro apoyo lo que sea no dudes en decirlo jajaja, es cierto no se puede salir porque ya no.

Lisseth Flores El día ayer q pasaba en el carro , habían varios hombres frente al hospital , todos bien sospechosos , como si esperaran a alguien , parecían esos de las obras , eso fue como a la 1 de la tarde , chequeen las cámaras.

Aurora Hurtado Espinola Muy sencillo ya q el gobierno no hace nada hay hacer igual q algunos distritos toman la justicia por sus propias manos son ellos o nosotros .

Jos Ben Q está pasando con mi barrio satélite yo no lo dejé así ya dos amigos ya muertos por esa mirda de construcción civil q van q matar a más amigos por eso de la batuta señor alcalde haga algo con esa gente q mata por favor ya no quiero Mas amigos del infancia por favor quiero q mi ventanilla como yo la deje estoy destrozado.

Magaly Garcia Asto Ayer una balacera hoy otra balacera, es que ya no podemos caminar seguros en cualquier momento nos pesca una bala perdida, que estan haciendo las autoridades al respecto.

Kelly De La Cruz Aroni Me gustaría un día hablar con el alcalde frente a frente y que me diga en mi cara que va hacer para acabar con toda esta delincuencia, así como prometió tantas cosas en su tiempo de campaña que ahora lo cumpla.

Debería de poner policías en las calles.

Jimpaul Bayona Farfan Y hace poco preguntaban por la seguridad de ventanilla y espadaro q espera q se siga poniendo las cosas peor camaras por las puras hay en ventanilla falta trabajo de seguridad motorizados agentes con caninos en las calles en cada 100 metros a hora tiene q ser ya uno ya tendra miedo salir con sus hijos a las calles por temor a una bala perdida mas efectivos policiales para ventanilla

Marga Rodriguez Esto le corresponde al Alcalde Spadaro que está pasando,primeramente tiene que vivir en nuestro distrito si no como vive los problemas del día a día.

Takeshi Himura Kenshin Seguimos con la inseguridad. Y la policía que hace pues nada.

Solo se pasean como perros en barrio ajeno.

Roberto Celis El gobierno central le corresponde hacer su parte

Jhonatan Alarcón De La Cruz Y justo en las narices de la comisaría?

Karina Ipanaque Montoya Pongan más seguridad en las calles así no podemos seguir ya las calles no son seguras es una pena que Ventanilla este asiii como el callao 😟😞 que hay corre balacera como si nada!!!!!.

Mary Ip Ol Hace 1 mes en Licenciados, ayer Av. La Playa hoy en Satelite, #SrAlcaldPedroSpadaro hasta cuando tanta inseguridad.

Jujeca Carranza Lamentable que sigan dando estos hechos con mayor frecuencia. Solicito nuevamente estado de emergencia. Ya no se puede andar por vuestro distrito

Armando la Torre Ok si el alcalde Spadaro no puede con esto, que pida la remoción de las autoridades policiales del distrito por su ineficiente labor… O es que ambas autoridades se cuidan la espalda?

Giosimar Farfan Ya nadie esta seguro. Ni en la puerta de la comisaría.

George Castillo Que pasa con Ventanilla.

Quihui Alfredo Ese alcalde esta x las was..

Victor Hugo Lo más “increíble” es que sucedió o se tomaron el atrevimiento de asesinar a una persona a unos metros de la comisaría!!!!!

Señor spadaro, me preocupa que usted no declare en contra de la DELINCUENCIA y que no haya indicado en qué estado de emergencia .

Melissa Palomino Vicente Se a vuelto cosa de todos los días o q ……tanta cámara por gusto

Ocultar o reportar.

Angie B Paredes Qué pena en verdad este tipo de noticias se escuche últimamente seguido.

Ocultar o reportar.

Gerie Flores Me han destrozado mi corazón. Yo lo quería

Ocultar o reportar

Shirley Morris Rios Que está pasando con mi Ventanilla querido?.

Haydi Alejandra Arias Rodriguez Margot Baylon…saludos a Gonzalo. No sabia nada 😔. Muchas fuerzas para usted y su familia.

Adriana Toledo Carbajal Que miedo ya no se puede vivir así corremos peligro en todos lados.

Luis Angel E. Torres Sanchez Inmediaciones de la comisaría *

Noelia Morrison No lo puedo creer descansa en paz hermano wayo

Janette Rosa Reyes Yarleque Mis mas sentido pesame para la familia y para mi amiga Monica Isabel Avila Quijandria su sra esposa que dios lo tenga en su gloria.

Norma Gonzáles Ventanilla sea buelto tierra de nadie por todo lado ay pandilla,

Eva Camarena Sandra Melissa por eso había tanta sangre

Romario Carhuapoma Capillo Has algo pelado.

Juan Vikco Lopez Morzan Esto no lo cambia la policia ni el alcalde esto lo pudieron evitar los padres de esas lacras dandole buena educacion y ejemplo de vda muchos padres k saben ke sus hijos son delincuentes y los apañan los esconden cuando llega la policia a detenerlos los

Pedro Antonio Julca Roca Y además para k chuccha permiten conducir moto taxis tambien a esos fumones de mierda deberian prohibir csm policias y serenasgos son por las puras no hacen ni mier….

Victor Soca Y las cámaras de seguridad captaron algo… ?? Ojalá nuevamente Callao y nuestro distrito se declare en emergencia nuevamente y las autoridades hagan ya sus acciones no puede ser que pase muy seguido estos hechos criminales.

Santiago Hernandez Lamentable lo sucedido … pero … xq cuando hay una balacera las personas lo 1ro q hacen en querer grabar lo q pasa o estar de mirones o simplemente no se ponen a buen recaudo … cuando lo 1ro q se tiene q hacer es simplemente tirarse al suelo hasta quienes estén a unos 60 mtrs del lugar ya q es la distancia efectiva de la bala …

Piscis Roxette Lld Uno no sabe si volverá a casa con esta inseguridad ke hay x matarse x ajuste de cuenta entre delincuentes y hay vces inocentes x robo igual uno no puede caminar trnkila x la calle y much menos cn nuestrs niñs xk puede caer una bala perdida esos no miden ni consecuencias ante sus actos van cn tdo Dios mio cuida de gente inocentes.

Pedro Ayala si esto paso en esquina de la comisaria de ventanilla entonces los policías están hai de pura finta.

Alfredo Calderón Se necesita el ingreso de policías como lo dijo el Ministro del Interior

Pedro Ayala si esto paso en esquina de la comisaria de ventanilla entonces los policías están hai de pura finta.

Alfredo Calderón Se necesita el ingreso de policías como lo dijo el Ministro del Interior

Angelica Calderon Que desgracia ,pobre gente que con gran esfuerzo sale a trabajar !!!

Marlene Luz Ordoñez Tello Ventanilla balacera robos muertos violadores que más nos falta para que alguien haga algo inseguridad.