Pavo: el pavo asado no falta en Navidad de muchas familias. Es un alimento con menos calorías que otros tipos de carnes y rico en minerales, vitaminas y proteínas. Contiene 80% de agua y es rico en ácido fólico, magnesio, zinc, potasio, fósforo, selenio y vitaminas B. El ‘peligro’ proviene de las guarniciones con las que se acompaña. Es mejor elegir verduras a la parrilla.

Es cierto que en Navidad no hay dietas, pero los días siguientes a las festividades suelen ser de arrepentimiento y sentimiento de culpa. Los pantalones dejan de abrocharse, y los números de la báscula son más altos.

