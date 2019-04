El anuncio fue dado por Michael Meyer, el responsable del programa de exploración de Marte de la NASA, durante una conferencia realizada a mediados de febrero: la agencia espacial estadounidense ha solicitado un presupuesto de 50 millones de dólares (casi 44 millones de euros) para el envío de muestras del suelo de Marte a la Tierra.

Las misiones de la NASA en Marte han estado recogiendo varias muestras del suelo del planeta vecino. Aún no hay un plan definido, pero los científicos de la NASA admiten que la nueva misión podría requerir el desarrollo de un pequeño cohete para tomar muestras de los rovers que están explorando Marte.

Con el tiempo, este cohete podría estar orbitando alrededor de Marte hasta que una segunda misión espacial transfiera los materiales para traerlos a la Tierra.

Meyer confirmó que la misión de envío de muestras marcianas aún está en fase embrionaria. Y por eso es altamente improbable que las muestras lleguen a la Tierra antes de 2030 son muy pequeñas.

“Nuestra esperanza es que el presupuesto para 2020 aumente y que podamos empezar a planear seriamente una misión para recuperar las muestras del suelo de Marte”, dijo.

Tonight, @NASA makes the last planned attempts to contact Opportunity. The intrepid rover was last heard from in June as an epic dust storm circled the planet.

Además de la misión que se está llevando a cabo actualmente en Marte, la NASA aún no ha anunciado formalmente planes futuros, aunque Meyer no ha negado, con cierto escepticismo, que la agencia pueda organizar una misión para recoger las muestras en un futuro próximo.

“Creo que la fecha (hipotética) que podemos señalar podría ser 2029. Aún así parece difícil, tal vez 2031 pueda ser una fecha más realista. Todo Depende de cuándo podamos comenzar nuevas misiones”, dijo el científico.

The gang’s all here: my seismometer, its cover, and now the heat flow probe! It’s no easy task to set up such sensitive instruments on the surface of another world. Together we’ll unlock some of #Mars’ deep secrets. pic.twitter.com/77nGAaBi6L

— NASA InSight (@NASAInSight) February 13, 2019