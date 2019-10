La NASA quiere volver a la Luna y presentó el mayo pasado el programa Artemis. Como ya se ha dicho, este será el programa que sucederá a las misiones históricas del Apollo. La Agencia espacial quiere volver a poner a sus astronautas en la Luna y programó el año 2024 para que eso suceda. Ahora, la agencia presentó los nuevos trajes para los astronautas, xEMU y Orion.

Según la NASA, el xEMU será usado para excursiones lunares y Orión será usado por los astronautas dentro de la nave.

La NASA presentó los trajes espaciales que los astronautas de Artemis usarán. Como ya se ha mencionado, esta misión tiene como objetivo devolver a los hombres (y a la primera mujer) a la Luna en 2024. Los dos trajes estarán destinados a diferentes equipos y, por lo tanto, tienen objetivos diferentes.

El nuevo traje que se usará en las misiones Artemis se llama unidad de movilidad extra-móvil de exploración, o xEMU. Su historia es un cuento de la evolución de la ingeniería, que se remonta a los trajes espaciales Mercury que, ellos mismos, mejoraron los trajes de vuelo de alta altitud de la Marina.

Así que el traje rojo, blanco y azul fue diseñado para ser usado por astronautas que exploran la superficie de la Luna. Específicamente, la intención es pisar el Polo Sur de la Luna, el objetivo del próximo aterrizaje lunar tripulado de la NASA.

Como se ha subrayado, este hecho es una evolución de los hechos de las misiones Apolo. Para corregir algunos problemas de los actuales, se ha trabajado el aspecto del tamaño y el ajuste. Este es uno de los problemas con los equipos actuales de la Estación Espacial Internacional (como el episodio en el que la primera caminata espacial femenina tuvo que ser abortada, por falta del tamaño correcto para la astronauta). Kristine Davis, Ingeniera de trajes espaciales del Centro Espacial Johnson de la NASA, fue quien presentó el nuevo equipo.

El segundo traje, Orión Crew Life Support System, es un equipo de presión naranja brillante. Este será el que utilizarán los astronautas cuando sean lanzados al espacio en la cápsula de Orión y regresen a la Tierra. Diseñado para los vuelos de la Luna y de la Luna, también tiene una serie de mejoras con respecto a los trajes de vuelo más antiguos.

Una característica clave del hecho es que, aunque sea un traje despresurizado, a diferencia del xEMU, puede ser presurizado en una emergencia.

Los nuevos trajes Orión son naranja brillante, siguiendo una tradición establecida por el Advanced Crew Escape Suit (ACES) de la NASA durante la era del trasbordador espacial. Según la historia, este traje de antaño tenía un tono naranja calabaza similar para la visibilidad. Este nuevo equipo fue presentado en el evento por el ingeniero de trajes espaciales de la NASA, Dustin Gohmert.

La NASA antepone la seguridad a la prioridad de las misiones humanas. Así, gracias a los exploradores del Apollo y a las misiones robóticas más recientes, aprendió más sobre el entorno lunar. Hasta el Apollo 11, la mayor preocupación por el suelo lunar era que no soportara el peso de un astronauta o astronauta. Sin embargo, ahora se sabe que el mayor peligro está en el suelo, ya que está compuesto por pequeños fragmentos de vidrio.

En ese sentido, estos trajes, especialmente el xEMU, poseen un conjunto de recursos tolerantes al polvo para evitar la inhalación o contaminación del sistema de soporte vital del traje o de las naves espaciales. El traje exterior también fue construido para soportar temperaturas extremas de -156 ° C En la sombra y hasta 120 ° C En el sol.

