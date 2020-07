NASA lanza Robot Perseverance en busca de Vida en Marte

La NASA está, una vez más, haciendo historia en 2020. En la mañana del jueves 30 de julio, la agencia Espacial estadounidense lanzó con éxito el robot Rover Perseverance con destino al Planeta Rojo. La misión Mars 2020 tiene como objetivo realizar análisis del suelo marciano en busca de señales de vida.

Junto con Perseverance, la misión lleva el dron Ingenuity de 1.8 kg. En caso de que la misión sea un éxito, este será el primer vehículo volador en Marte, pudiendo realizar investigaciones en diferentes lugares con mucha más facilidad que los vehículos terrestres.

🚀 We have LIFTOFF to Mars! The @ulalaunch Atlas V takes flight with our @NASAPersevere rover. The #CountdownToMars continues as Perseverance begins her 7-month journey to the Red Planet! pic.twitter.com/3RTL1CR4WS

El lugar elegido para el aterrizaje de Mars 2020 es el cráter Jazero. Debido a su información geográfica, es probable que el sitio haya albergado el delta de un río hace miles de millones de años, y con él este es uno de los mejores lugares en Marte para realizar investigaciones sobre materiales orgánicos.

Además de la búsqueda de indicios de vida microbiana y la realización del primer vuelo en Marte, la misión tiene como objetivo producir oxígeno a partir del dióxido de carbono de la atmósfera del planeta, siendo una importante investigación que, si tiene éxito, puede dar inicio a los viajes de colonización de Marte.

Si todo sucede dentro de lo esperado, la misión Mars 2020 aterrizará en suelo marciano dentro de siete meses, el 18 de febrero de 2021. El lanzamiento tuvo lugar el jueves por la mañana en la base de la NASA en Cabo Cañaveral, Florida, EE.

A principios de este mes tres países tenían planes para comenzar sus respectivas misiones de exploración a Marte: los Emiratos Árabes Unidos, China y los Estados Unidos.

Los árabes fueron los primeros en iniciar la misión, y lanzó la sonda Al Amal-La Esperanza- el 19 de julio, después de posponer dos veces el lanzamiento debido a las condiciones climáticas. Fueron seguidos por los chinos, que enviaron el cohete Long March 5 cuatro días después, dando inicio a la misión Tianwen-1.

Ahora es el turno de los Estados Unidos de seguir con sus planes de estudios en el planeta rojo. El fin de semana pasado, el CEO de Launch Alliance, la compañía responsable del lanzamiento, declaró que al Rover Perseverance finalmente es apto para el lanzamiento, después de sufrir algunas averías a principios de mes, lo que retrasó un poco su envío.

El vehículo, que llegará al planeta rojo en febrero del próximo año, volverá a la Tierra en 2031.

🚀 Tomorrow, we’re launching our @NASAPersevere rover to Mars. Perseverance will search for signs of ancient microbial life & pave the way for human exploration beyond the Moon.

Tag your questions with #CountdownToMars for a chance to have them answered in our launch broadcast! pic.twitter.com/RjWEBqxP2Y

— NASA (@NASA) July 29, 2020