Podría haberse encontrado la prueba de cómo empezó la vida en la Tierra. La caída de meteoritos tuvo lugar hace miles de millones de años.

Meteoritos que chocaron con la Tierra hace miles de millones de años contienen azúcar, dicen los investigadores, dando fuerza a la idea de que los asteroides pueden mantener algunos ingredientes vivos.

Un equipo internacional de científicos encontró azúcares “bio-esenciales“en meteoritos, que también contienen otros compuestos biológicamente importantes, según un comunicado de prensa de la NASA emitido este martes.

En un estudio publicado este lunes por Proceedings of the National Academy of Sciences de los Estados Unidos, los investigadores analizaron tres meteoritos, incluyendo uno que aterrizó en Australia en 1969 hace miles de millones de años.

Estudios anteriores también intentaron investigar los meteoros en busca de azúcar, pero esta vez los investigadores utilizaron un método de extracción diferente, utilizando ácido clorhídrico y agua, y descubrieron azúcares como arabinosa, xilosa y sobre todo ribosa.

La ribosa desempeña un papel muy importante en la biología humana, ya que existe en las moléculas de ARN (ácido ribonucleico) y transmite mensajes de ADN para ayudar a construir proteínas para nuestro cuerpo, según el comunicado de prensa.

“Es notable que una molécula tan frágil como la ribosa pueda ser detectada en un material tan antiguo”, afirmó uno de los autores del estudio, Jason Dworkin.

El descubrimiento de la ribosa también sugiere que el ARN evolucionó antes que el ADN, lo que da a los científicos una idea más clara de cómo pudo comenzar la vida.

“La investigación proporciona la primera prueba directa de ribose en el espacio y de la entrega de azúcar a la Tierra“, dijo el principal autor del estudio Yoshihiro Furukawa, de la Universidad Tohoku de Japón, en el comunicado de prensa.

“El azúcar extraterrestre puede haber contribuido a la formación de ARN en la tierra prebiótica, lo que posiblemente llevó al origen de la vida“, añadió.

Sin embargo, también existe la posibilidad de que los meteoritos hayan sido contaminados por la vida en la Tierra, es decir, que el azúcar haya sido depositado en ellos ya después de haber aterrizado en el planeta.

Sin embargo, las pruebas encuentran pruebas de que esta posibilidad es improbable y es más probable que el azúcar provenga del espacio.