La NASA ya había prometido anunciar un “emocionante descubrimiento sobre la Luna” y lo hizo este lunes. Descubrimientos que pueden ayudar en futuras misiones a la Luna.

SOFIA, El Observatorio Estratosférico de la agencia Espacial estadounidense, confirmó la presencia de moléculas de agua en la superficie iluminada de la luna.

Según un comunicado de la NASA, el agua puede distribuirse por toda la superficie lunar, y no solo limitarse a lugares fríos y oscuros.

Los datos recopilados por el Observatorio Sofía de la NASA permitieron, según la Agencia espacial, detectar moléculas de agua en el cráter Clavius, uno de los cráteres visibles más grandes de la Tierra, ubicado en el hemisferio sur de la Luna.

“Se ha confirmado que el agua está presente en una zona que atrapa el sol, este descubrimiento revela que el agua puede estar distribuida a lo largo de la superficie lunar y no sólo en los polos, en cráteres donde la luz solar no llega y donde ya habíamos descubierto hielo. Una de las cosas que aún no sabemos es si el agua detectada es accesible para ser utilizada como recurso”, anunció el director de la división de Astrofísica de la NASA.

🌖 We detected water on the sunlit lunar surface!

Understanding the Moon’s water helps piece together the history of water in the inner solar system and also supports future human space exploration.

— SOFIAtelescope (@SOFIAtelescope) October 26, 2020