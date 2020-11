China lanzó a principios de esta semana una nueva misión a la Luna con el objetivo de recoger muestras del suelo lunar.

La NASA se aseguró de felicitar a China por el despegue de la misión a través de Twitter, aprovechando sin embargo para dejar un mensaje en el que hace un llamamiento a la colaboración de la comunidad científica.

“Con Chang’e 5, China lanzó una misión para unirse a los Estados Unidos y la antigua Unión Soviética para obtener muestras lunares. Esperamos que China comparta sus datos con la comunidad científica global para mejorar nuestra comprensión de la Luna como lo hicieron nuestras misiones Apollo y hará nuestro programa Artemis”, se puede leer en el ‘tweet’ compartido por la NASA.

With Chang’e 5, China has launched an effort to join the U.S. & the former Soviet Union in obtaining lunar samples. We hope China shares its data with the global scientific community to enhance our understanding of the Moon like our Apollo missions did & the Artemis program will. pic.twitter.com/mPjG4FE0qQ

— NASA (@NASA) November 23, 2020