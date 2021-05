Up Next

En un mensaje en redes sociales dijo “En nombre del Gobierno de Transición y de Emergencia, expreso mis sentidas condolencias a los familiares de las víctimas”, ¡Por qué no se ajustó los pantalones y salió a los medios y dejó un mensaje a la nación?

En horas de la tarde, el presidente Francisco Sagasti -al estilo Belaúnde Terry- trató de poner paños fríos, repudió el ataque senderista, como el asesinato de 16 personas inocentes, e indicó que dispuso el despliegue de patrullas de las fuerzas del orden en la zona para que esta acción terrorista no quede impune.

El distrito de Vizcatán del Ene fue creado en 2015 durante el Gobierno de Ollanta Humala (2011-2016) para “darle un estatus”; sin embargo, la medida gubernamental no modificó la precaria situación social en la que viven sus habitantes. “La población está totalmente desatendida”, a su suerte y con las constantes amenazas del narcoterrorismo.

¿Hay alguna relación con los resultados del debate de técnicos de Perú Libre y Fuerza Popular del día domingo 23 de mayo, donde el equipo de Vladimir Cerrón fue apabullado largamente? Porque Sendero Luminoso dejó el mensaje NO VOTEN POR KEIKO? ESTE ATAQUE ES UNA AMENAZA DE LO QUE PUEDE VENIR EN LA ZONA DEL VRAEM? Vizcatan, es una zona de mucho tránsito y eso lo hace que todos quieren dominar esta área para el narcoterrorismo y remanentes de Sendero Luminoso (SL) que están en el Vraem, donde el trabajo de inteligencia policial es a largo plazo.

By