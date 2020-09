“Ahora estamos embarcándonos en estudios preclínicos en animales para investigar la actividad neutralizante y el potencial terapéutico de Ty1 in vivo”, explicó.

De estos nanocuerpos se destacó el Ty1-bautizado en honor a la alpaca, de nombre Tyson -, con mayor capacidad de neutralizar el SARS-CoV-2. Ty1 se asocia con la parte de la proteína spike que se conecta al receptor celular ACE2, utilizado por el nuevo coronavirus para infectar las células del organismo. Es decir, como el espacio pasa a estar “ocupado” por el nonocuerpo, el patógeno no puede entrar en la célula e infectarla, fallando en su ‘misión’.

