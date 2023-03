NADIE ENTIENDE A PRESIDENTA DINA BOLUARTE

By

A REZAR PARA QUE PAREN LLUVIAS, HUAYCOS Y DESBORDES EN EL PERÚ

«DINAmita» Boluarte, más perdida que mamá de Marcos: sin visión de país, le cayó el poder de manera repentina, luego de que Pedro Castillo fuera destituido. Su gobierno sucede en momentos en el que la corrupción y el descontento de grandes mayorías desafía a la democracia.

No sabe a qué va a Tumbes la presidenta Dina Boluarte y el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta? Supuestamente van APOYAR EN ESTA EMERGENCIA a los damnificados por las lluvias intensas en Perú. PERO NO la presidenta lamenta que EL GOBIERNO NO TIENE MAQUINARIAS NI MOTOBOMBAS PARA ENFRENTAR EL DESASTRE EN EL NORTE DEL PAÍS:

– 45, 181 afectados.

– 12,110 damnificados

– 1,312 viviendas destruidas

– 3,147 viviendas

inhabitables

– 2 jóvenes muertos por caída de pared en Piura. – Chiclayo volvió a sufrir el desborde – Se inunda Estadio Mansiche/Trujillo. – Minedu suspende 7 días las clases en Lima. Y en otras zonas del Perú castigadas por la naturaleza?

No se escucha!!! Qué cosa???

Sabe para qué existe el Fondo de Contingencias del MEF? Preguntar por lo menos ¿Qué hicieron «cosito», PPKausa», «el lagarto», «el Quijote Morado» y «el analfabeto chotano», con ese dinero, en vez de gastarlo en tareas de prevención y contención? Esto lo mínimo, amerita una investigación.

Lo más lógico si el gobierno no tiene maquinas para estás emergencias, el EP si cuenta con ellas. Además, en forma inmediata las contrata de las empresas privadas que si la tienen. Por lo menos, los empresariado deben ponerse la mano al corazón y deben ayudar en estos momentos. Es más, he leído de esa voluntad desde CONFIEP. Pónganse de acuerdo y punto. No hay que perder el tiempo.

Durante su visita a la región Lambayeque, la presidente Dina Boluarte anunció que dispondrá que los expertos de la Autoridad para la Reconstrucción Con Cambios ANALICEN UNA SOLUCIÓN DEFINITIVA AL DESBORDE DE LOS RÍOS POR LLUVIAS como La Leche y Piura. NO. HAY QUE BOTARLOS POR NO HACER SU TRABAJO DE PREVENCIÓN. Y CONTRATAR A OTROS PROFESIONALES.

No hay tiempo que perder, sonreír, mirar de costado como si la situación de nuestro país no es con nosotros. Menos en esta situación quedarnos callados ante los escándalos. Por ejemplo como nos explicamos que la empresas e hija de la exasesora de la presidenta Boluarte ganaran contratos tras reuniones en ministerios del delincuente Castillo?

Sigue la misma cojudez, con otras caras.

Total Force S.A.C. y la asociación Florence Nightingale, constituidas por Grika Asayag O’Besso (es uña y mugre con Dina Boluarte desde la campaña electoral del 2021. Fue candidata al Congreso por el partido Cambio Radical en el 2011), así como Grika Karla Burgos Asayag, obtuvieron órdenes de servicio en los sectores de Trabajo y de Comercio Exterior y Turismo, entre noviembre del 2021 y agosto del 2022, por S/112.100 en total.

QUE HACER? Si Dina Boluarte, quiere pasar a la historia, tiene que pensar y tomar decisiones como «La Dama de Hierro» Margaret Theacher, SACUDIRSE DE SUS EXILIADOS Y RESPALDAR A LA PNP Y FF.AA. Fijar su misión en la reconstrucción del Perú:GARANTIZANDO LA INVERSIÓN PRIVADA.

Reconstruir significa reedificar la nación y poner de nuevo en pie un Estado sano y liberarlo de la corrupción causa de la esclerosis que aqueja a la sociedad peruanos los últimos años que amenazan con destruirla.