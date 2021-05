El 7 de agostos de 2009, en mi blog “Sin pelos en la sin hueso”, señalaba que, AÚN CUANDO LA ECONOMÍA VENEZOLANA VAYA DE MAL EN PEOR, LA EXCUSA DEL DICTADOR HUGO CHÁVEZ, SIEMPRE SERÁ LA MISMA CANTALETA CUBANA “ARMARSE PARA DEFENDERSE DE LOS YANKEES”, MIENTRAS SIGA OPRIMIENRO AL PUEBLO CIEGO, SORDO Y MUDO”.

LA ÚNICA REALIDAD, ES QUE TODO ESE ABSURDO DESPILFARRO EN ARMAS BÉLICAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN, NO SERBIRÍA DE NADA SI LOS EE.UU. DECIDE ATACAR A VENEZUELA. LA VERDAD, ES QUE EL GORILA CHÁVEZ HA DEMOSTRADO QUE NO CREE EN NADIE, NI EN LA OEA, NI EN SUS PRINCIPIOS, NI EN LOS VOTOS DE SUS ADVERSOS. CHAVEZ, SABE QUE EL NECESITA DE ESAS ARMA, PARA SOMETER AL PROPIO PUEBLO VENEZOLANO A SUS CAPRICHOS, PERENNIZARSE EN EL PODER, ELIMINAR A LA OPOSICIÓN, SEGUIR CON LA CORRUPCIÓN Y AMENAZAR A SUS VECINOS.

Según la Agencia EFE, el presidente venezolano, Hugo Chávez, anunció hoy que a mediados de septiembre próximo firmará en Rusia “un acuerdo importante de armamento. Será un conjunto de acuerdos, no solo de armas, pero será un acuerdo importante de armamento para incrementar nuestra capacidad (militar) operativa, la de nuestros sistemas defensivos, de nuestra defensa antiaérea, etc.”, dijo a corresponsales extranjeros tras una rueda de prensa.

Pero, esto no quedo ahí, “EL GORILÓN” ADVIERTE UNA GUERRA EN SUDAMERICA POR LAS BASES AMERICANAS EN COLOMBIA. El gobernante dijo que hoy llamó al primer ministro de Rusia, Vladímir Putin, para pedirle que reciba este fin de semana a su ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, y el 14 y 15 de agosto al vicepresidente del Ejecutivo, Ramón Carrizález. “Estamos preparándonos con detalle para la cumbre en San Peterburgo. Putin me ha ratificado: te esperamos, Hugo, en San Peterburgo a mitad de septiembre, pero dentro de tres días se va Rafael Ramírez.

Yo llamé a Putin entre otras cosas para pedirle que reciba urgentemente a Ramírez con unos elementos que él lleva”, dijo el gobernante venezolano sin más precisiones. Chávez confirmó que puso al tanto a Putin “de la amenaza” que dijo representa para Venezuela y para otras naciones suramericanas “el tema de las siete bases” militares, “y quizás sean más”, que Colombia cederá a los soldados de Estados Unidos. “Colombia colonia, porque así Colombia pasa a ser una colonia de Estados Unidos. Es una tragedia, pero no para llorarla, sino para cargarla como la cruz de Cristo y con gran amor convertirla en felicidad futura para nuestro pueblo.

“Es lamentable que Colombia vaya a estar tomada por el imperio”, añadió. “Gracias Dios. le dije a Putín. ¡Cuánto te agradezco, porque si no fuera por Rusia estaríamos casi desarmados!”, que “era lo que quería el imperio” de Estados Unidos”.

En los 10 años que lleva Chávez en la presidencia de Venezuela, ha efectuado otras compras importantes de armas a Rusia, entre ellas 24 cazabombarderos Sukoi-30, medio centenar de helicópteros MI-17, M-26 y M-35 y 100.000 fusiles AK, todo ello por más de 3.000 millones de dólares, según fuentes rusas. El gobernante sugirió que entre los nuevos materiales bélicos que busca adquirir en esta oportunidad figurarán tanques. “Nos faltan tanques; el ejército va a seguir creciendo, (lo mismo las fuerzas militares) del aire, de tierra, la marina, las milicias, las defensas de todo el pueblo”, y “yo voy para allá (a Rusia) a terminar de ajustar las cosas”, insistió.

Asimismo, “Más pronto que tarde comenzarán a llegar esos materiales”, dijo y si bien admitió que aún no tiene un cálculo sobre el monto que gastará en ello, destacó que “lo importante es que Rusia nos ofrece facilidades de pago y créditos”. “No quisiera gastar un centavo en armas”, pero las negociaciones que Colombia mantiene con Estados Unidos lo obligan, justificó y recordó que por incumplimientos de Washington en la entrega de repuestos para aviones F-16 estadounidenses adquiridos en el pasado por su país debió efectuar compras en otras partes.

Chávez destacó que a inicios de su gestión no gastó dinero en armamento, hasta que se dijo “pendejo no voy a ser” tras el golpe de Estado que logró derrocarlo durante dos días en abril del 2002. El veto estadounidense a compras venezolanas de armas se amplió luego, recordó, a unos aviones brasileños llamados “supertucanos” , armados con tecnología estadounidense, con los que pretendió aumentar una flotilla de aeronaves más sencillas de la familia de los “tucanos”. “Los gringos nos bloquearon; a los españoles incluso le querían bloquear también unos aviones que no son ni bombarderos ni nada, son aviones de transporte”, remató.

Ojo, «Cualquier parecido con nuestra realidad no es mera coincidencia», la toma del poder por los comunistas, castristas, chavistas, polpótianos, prosenderista, ESTA PLANEADO Y SE SUSTENTA EN EL FRACASO DE LAS CORRIENTES TRADICIONALES -esto ya lo venía advirtiendo desde el 2009- QUE DABAN PIE AL RESURGIMIENTO DEL COMUNISMO. SE HIZO ALGO? NO.

Lo dije en la ANAPA, los compañeros como siempre incrédulos, no pasa nada. Yo había estudiado, las actividades del Foro de São Paulo, organización creada por Fidel Castro, a la cual pertenecen Hugo Chávez, Evo Morales y las guerrillas colombianas. Fue así, de nada sirvieron las advertencias de la prensa contra la dictadura, las grandes movilizaciones populares ocurridas en Venezuela para protestar contra el proyecto totalitario de Hugo Chávez, lo cual le ha costado una feroz persecución.

Hoy Venezuela, está en la extrema pobreza más de 7 millones de venezolanos tuvieron que huir de su país al sufrir las peores consecuencias de la crisis económica, social y política que ha azotado a su país en los últimos años. ¿Esto es lo que queremos para el Perú optando por Vladimir Cerrón y compañía? Los comunistas son una amenaza para la democracia y libertades. Vladimir Cerrón tiene formación ideológica cubana, “lapicito” Castillo, solo es un alfil.