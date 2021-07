La música de hoy es cada vez más comercial y asequible. Con la complicidad de aplicaciones como Spotify que han puesto la música al alcance de todos, a unos pocos clics y en cualquier momento. Sólo hay que presionar dos veces en el smartphone y ya está. Pero antes de Spotify, la música siempre ha desempeñado un papel fundamental para la humanidad: la literatura nació con ella, las palabras nacieron con ella y también los juegos. Porque hoy en día quizá no haya mejor dimensión para la música que el juego. Más que en las películas y series y en la vida cotidiana, la música tiene su protagonismo en el mundo del juego, desde las consolas hasta las máquinas tragaperras online.

Todo ello en perfecta sintonía con la lógica de la gamificación, la técnica que consiste en aplicar dinámicas lúdicas a contextos no lúdicos. Todo a favor de la dopamina, ese neurotransmisor que hace de metrónomo en el cerebro, dirigiendo el placer y la diversión y dando lugar a lo que al final es la razón de ser del juego: la experiencia.

Pero la música sigue siendo fundamental, al igual que el diseño de sonido, para el éxito de un título. Desde los tiempos de Super Mario, un popular título de Nintendo que ha acompañado a generaciones enteras desde los años 80 hasta los 2000, la música ha desempeñado un papel central. Las melodías que siempre han acompañado a las aventuras de Mario, a menudo sencillas, han marcado una tendencia que se ha mantenido en el tiempo. Tetris sigue siendo un icono por sus melodías, Pac-Man por el crujido del icono. Y así hasta la última generación de consolas y títulos.

Pensar en un juego hoy en día sin música significa prácticamente arrancar con una desventaja fundamental. De hecho, se puede decir que antes de idear el juego en sí, es necesario crear primero el componente musical. Obras maestras como Tomb Raider, The Witcher, GTA, God of War o The Last of Us, no habrían tenido el éxito entonces obtenido si no estuvieran acompañadas de una digna mezcla de música y temas. Por no hablar de los propios juegos de temática musical, con Guitar Hero que marcó una época.

Las casas de software que desarrollan máquinas tragaperras también necesitan la música para lograr su objetivo de captar jugadores. También aquí, en la ola del éxito del género, nacieron las tragaperras centradas totalmente en la música. Uno de ellos es The Big Easy, una de las tragaperras de bar más jugada en los casinos online, además de ser un punto de referencia entre los sitios con múltiples licencias en Europa. Inspirada en la música jazz, la tragaperras The Big Easy cuenta con escenarios ambientados en las calles de una pequeña ciudad en plena noche y un sistema de juego con 5 rodillos y 20 líneas de apuesta, símbolos wild que actúan como auténticos comodines, símbolos scatter de bonificación y una función de juego de bonificación, así como premios por combinación que pueden llegar en algunos casos hasta las 1.000 monedas.