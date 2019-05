El ex piloto austríaco Andreas Nikolaus Lauda, más conocido como Niki Lauda, tres veces Campeón mundial de Fórmula 1, murió este lunes a los 70 años, anunció su familia.

“Es con gran tristeza que anunciamos que nuestro querido Niki murió en paz, rodeado por su familia este lunes”, se lee en un comunicado.

“Sus logros únicos como deportista y empresario son y serán siempre inolvidables. Su dinamismo inagotable, su integridad y su coraje serán un modelo y una referencia para todos nosotros”, recordó la familia.

Campeón mundial por Ferrari y MacLaren tres veces-1975, 1977 y 1984, Andreas Nikolaus Lauda dejó la competencia en 1985.

Uno de los momentos más destacados de la carrera de Niki Lauda ocurrió el 1 de agosto de 1976. El piloto austríaco sufrió un grave accidente en el circuito de Nuremberg, Alemania.

A pesar de las graves quemaduras que sufrió, Lauda regresó a la competencia menos de un mes y medio después.

Desde entonces, siempre lleva una gorra roja para ocultar las marcas de quemaduras. Un día confesó que recibía 1,2 millones de euros cada año por la publicidad que hacía en su gorra.

El austriaco perdería el mundial de 1976 por el hecho de que, en la última prueba, en Japón, haber abandonado la carrera al final de la primera vuelta, según lo acordado – pero no cumplido – por todos los pilotos, debido a las adversas condiciones meteorológicas que no permitían que estuvieran garantizadas las condiciones de seguridad.

“Mi vida vale más que un campeonato”, justificó, antes de saber, ya en el aeropuerto, el resultado del mundial, siendo que sólo necesitaba estar delante de James Hunt para ganar el título que recuperaría en la siguiente temporada.

En septiembre de 2012, fue nombrado presidente no ejecutivo de Mercedes, puesto en el que trabajó para que la escudera contratara al británico Lewis Hamilton.

Después de la noticia de la muerte de Lauda, se repiten los homenajes en las redes sociales.

All at McLaren are deeply saddened to learn that our friend, colleague and 1984 Formula 1 World Champion, Niki Lauda, has passed away. Niki will forever be in our hearts and enshrined in our history. #RIPNiki pic.twitter.com/Ndd9ZEfm6B

— McLaren (@McLarenF1) May 21, 2019