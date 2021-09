Murió el sanguinario cabecilla de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán

No se quedó atrás, Vladimir Cerrón: “muerte de Abimael Guzmán debe reflexionar si las causales del terrorismo subversivo y de Estado han desaparecido, menguado o se mantienen. Si permanece la existencia de “grupos privilegiados y otros explotados, la violencia encontrará tierra fértil”.

El ministro de Justicia, Aníbal Torres, declaró estar a favor de la incineración de los restos de Guzmán porque cualquier acto de homenaje sería una apología al terrorismo. “Es un absurdo decir que Abimael no ha muerto, nosotros estamos informando todo tal cual ha sucedido”.

El expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y excanciller Diego García Sayán opinó que era innecesario abrir una discusión sobre si había muerto o no, pues será el médico legista el que tenga la palabra. Agregó que sí se debe “evitar que se convierta en lugar de peregrinaje y en hacer un uso favorable a las huestes que le siguen”.

4.Otro hecho que quedará en la memoria de los peruanos, es el sangriento ataque con un coche bomba en Miraflores. El vehículo con 400 kilos de dinamita estalló en la calle Tarata, acabando con la vida de 25 personas y dejó otros 155 heridos. Hechos como estos, son algunos de los que no deberían volver a repetirse en nuestro país.

1.La violencia impartida por Sendero Luminoso no conocía de límites. En pleno auge de su llamada “guerra popular”, se inició una campaña de terror en nuestro país a través de varios atentados, mantuvo inmersos en el más intenso terror a nuestros compatriotas entre la década de los ochentas e inicio de los noventas. Campesinos, dirigentes, autoridades, nada ni nadie se salvaba de las huestes asesinas que fue impuesta por el peligroso grupo subversivo, bajo un clima de terror, amenaza e intimidación.

NO DEBEMOS OLVIDAR:

Sendero Luminoso desde 1980 y 2000 según la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) es responsable de la muerte de unas 69.000 personas a raíz de la violencia terrorista desatada en el país. No faltaron diversos brazos políticos de proterroristas que promovieron la idea del indulto y la excarcelación de Guzmán y los líderes senderistas sentenciados en pos de una reconciliación, pero el tema no fue acogido por la opinión pública ni los sectores políticos.

Un breve comunicado, el Instituto Nacional Penitenciario de Perú informó que Guzmán perdió su vida a las 6:40 AM de este sábado “debido a complicaciones en su estado de salud”. No se precisó la causa exacta de su deceso, presentaba una serie de problemas de salud en las últimas semanas por las cuales fue atendido en la prisión de máxima seguridad donde cumplía su sentencia.

No quería tocar este tema, pero lo considero de suma importancia para que los jóvenes quién fue Abimael Guzman y no se dejen sorprender. El camarada “Gonzalo” fue peor asesino de la historia del Perú, fundador y cabecilla de la banda terrorista Sendero Luminoso, murió 29 años después de ser capturado por el GEIN un 12 de setiembre de 1992, a los 86 años mientras cumplía cadena perpetua por terrorismo en la Base Naval del Callao.

By