Clubes representados: Argentinos Juniors (1976 a 1981), Boca Juniors (1981 a 1982), Barcelona (1982/83 a 1983/84), Nápoles (1984/85 a 1990/91), Sevilla (1992/93), Newell”s Old Boys (1993/94), Boca Juniors (1995/96 a 1997/98)

De esta manera, el mundo pierde uno de los futbolistas más brillantes de la historia, para muchos los mejores de la historia, que representó, como jugador, Argentinos Juniors, Boca Juniors, Barcelona, Nápoles, Sevilla y Newell’s Old Boys. Por la selección, conquistó el Mundial de 1986.

Según varios periódicos argentinos, el ex jugador sufrió una parada cardiorrespiratoria en casa.

