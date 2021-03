Murió de covid-19 enfermera, Mónica Vasques Bardales, que presentó complicaciones tras recibir la primera dosis de la vacuna china Sinopharm en el Hospital III Iquitos de EsSalud región Loreto. Sin contar otra voluntaria que participaba en el ensayo clínico de la fase 3, que falleció de neumonía por covid-19 que había recibido el placebo de Sinopharm. Cuantas víctimas más de los ensayos clínicos oculta el gobierno?

“Hoy gobierno morado de Sagasti cambia termino de EFICACIA por POSITIVIDAD todos los médicos, enfermeras y otros profesionales y técnicos de primera línea de la lucha contra el covid 19 de ESSALUD y MINSA que se han VACUNADOS con la dosis china”.

Según información oficial, la efectividad de esta vacuna (“efectividad” en términos de capacidad de inmunizarnos, evitar el contagio, no de evitar morirse por él, etc. más palabrería) recién se conocerá dentro de ocho semanas. Que existían en el mercado internacional vacunas mejores que SINOPHARM y ofrecían menos incertidumbre en cuanto a efectividad y capacidad de inmunización, entre ellas la rusa y otras producidas en el mundo anglófono cuando Sagasti asumió la presidencia – no me fijo ya en la irresponsabilidad criminal previa de Vizcarra? Si.

Ofertas más amplias y asequibles desde enero con la posibilidad de adquirir vacunas de gran calidad (mejores cualitativamente que la china) o de llegar a términos de colaboración igualmente como compra o incluso donación de los excedente de esos estados (que podría haber sido Chile, como el más cercano) ¿Por qué Sagasti insistió en seguir negociando con los comunistas chinos si ya se conocía de la inseguridad de su vacuna (no aprobación de FDA y otros faros mundiales de la calidad farmacéutica, más allá de la veracidad en entredicho de toda la información que aportaban)?

¿Por qué Sagasti decidió comprar una vacuna insegura más cara que otras de comprobada mejor calidad? Ahora tenemos que esperar que en estos siguientes dos meses no se enfermen con riesgo de muerte ( es duro decirlo) nuestros médicos y resto de personal de la salud pública y sus familias. Seguiremos siendo testigos y víctimas de la pasmosa lentitud de la campaña de vacunación de este II acto del vizcarrismo que Ad portas de los comicios nos sigue pareciendo a muchos parte de una estrategia dolosa de fraude electoral.