Es oficial. Trump confirma la muerte de Abu Bakr Al-Baghdadi el sábado por la noche. El líder del Estado Islámico se habrá suicidado cuando estaba a punto de ser capturado en una operación militar en Siria.

Abu Bakr Al-Baghdadi, líder de Estado Islámico de 48 años, fue asesinado en una operación militar de los Estados Unidos en el noreste de Siria, anunció este domingo Donald Trump, presidente de los Estados Unidos.

No hubo víctimas entre las fuerzas estadounidenses, dijo el presidente. “Los Estados Unidos hicieron justicia y capturaron al terrorista más peligroso del mundo”, dijo Trump que consideraba que la captura de Baghdadi era una prioridad de su administración. Cuando fue encontrado por las tropas americanas, el líder del Estado Islámico huyó con tres de sus hijos pequeños, y cuando se vio atrapado en un túnel sin salida, activó el chaleco explosivo, causando no sólo su muerte, sino también la de los niños.

“La última noche fue una noche importante para los Estados Unidos y para el mundo. Un asesino despiadado ha sido eliminado y no va a hacer más víctimas. Murió como un perro”, dijo el presidente. “No murió como un héroe, murió como un cobarde”, declaró Trump, subrayando que Bagdad murió “gimiendo, gritando y llorando, huyó con tres niños”.

Según el presidente, Baghdadi estaba siendo vigilado desde hace casi dos semanas y en este período Los estadounidenses ya habían planeado otras misiones que no se habían llevado a cabo. A pesar de haber sido “una operación muy peligrosa”, Trump estaba satisfecho con el éxito de la operación que duró dos horas, con el uso de “muchos agentes” y ocho helicópteros, con “tremendo poder aéreo”. Sólo las fuerzas estadounidenses participaron en la operación, pero los estadounidenses tuvieron “bastante cooperación”, dijo Trump, sin especificar.

El presidente no se cansó de elogiar a los militares que participaron en esta operación y que fueron “increíbles”. “Murieron muchos combatientes de Bagdad pero nosotros no perdimos a nadie”, repitió. “Ningún soldado resultó herido.”La gente que estaba con Bagdad fue asesinada o entregada. Once niños han sido sacados de la casa y están a salvo. Al final, el túnel colapsó.

El presidente de los Estados Unidos cree que Rusia estará satisfecha con la noticia de la muerte de Bagdad, al igual que Turquía y Siria. “Matamos a los terroristas y los terroristas están muy cerca de ellos, así que es normal que estén contentos”, dijo.

Las noticias habían salido el sábado por la noche

La noticia había sido difundida el sábado por la noche por Newsweke poco después por periódicos como el New York Times y el Washington Post, que citaban varias fuentes que confirmaban la existencia de una operación especial en Siria con el objetivo de liquidar a algunos líderes del Estado Islámico (también conocido como ISIS). El Observatorio Sirio de los Derechos Humanos, un grupo de vigilancia con sede en el Reino Unido, afirmó que los disparos de helicóptero mataron a nueve personas cerca de un pueblo de la provincia siria de Idlib, donde había “grupos vinculados al Estado Islámico”.

Reuters ya afirmaba que sus “fuentes en Siria” confirmaban la muerte de Abu Bakr Al-Baghdadi y su guardaespaldas en Idlib después de que los estadounidenses descubrieran su escondite.

Desde el principio surgieron indicios de que al-Baghdadi se habría suicidado detonando un chaleco explosivo.

Interrogado por la agencia de noticias France-Presse, el Pentágono, sin embargo, se negó a comentar.

Mientras tanto, Donald Trump publicó un mensaje enigmático en la red social Twitter: “¡algo enorme acaba de suceder!”.

Something very big has just happened! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 27, 2019

Y poco después llegó la información de que” el Presidente de los Estados Unidos haría un anuncio muy importante mañana [hoy] a las 9:00 (13:00 en Lisboa) De La Casa Blanca”, dijo el portavoz del ejecutivo estadounidense, Hogan Gidley, sin dar más detalles.

No era la primera vez que al-Baghdadi se declaraba muerto, así que algunos analistas vieron estas noticias con reservas. Pero ahora que se confirma, es posible afirmar que esta es la más importante que ha estado apuntando a un líder extremista desde la muerte el 2 de mayo de 2011 de Osama Bin Laden, líder de Al-Qaeda, en manos de las fuerzas especiales estadounidenses en Pakistán.

Esta operación tuvo lugar en un momento de intensa actividad militar en el norte de Siria. El régimen sirio y su aliado ruso aceleraron el envío de tropas a la frontera sirio-turca, mientras que los norteamericanos anunciaron el refuerzo militar en una zona de petróleo más al este, bajo control kurdo.