El alcalde electo, David Rojas Maza del distrito de San Luis denuncia públicamente que de manera reiterada no le están permitiendo el ingreso del personal que va realizar la transferencia.

Rojas mencionó “Hemos presentado diversos documentaciones como las mencionadas en la cual diversas personas no se le permite el ingreso a las personas de nuestro equipo de trabajo, no se le está permitiendo la entrada de manera sistemática.

Denunciamos este hecho, nos vamos a ir al órgano de control, parece que el órgano de control también no quiere darnos la atención pertinente, así mismo iremos a la contraloría general de la república y a la fiscalía penal de turno a fin de presentar la denuncia por los delitos de omisión de actos funcionales contemplado en el artículo 377 del Código Penal.

Es inaudito que a pesar de a ver solicitado una cita con el alcalde saliente Ronald Fuertes Vega, no nos permitan hablar con él, así mismo hay otros grupo de trabajo donde no se le ha permitido el ingreso a las áreas más importantes de la municipalidad, la información que no entregan es sesgada, tardía, defectuosa, la información no es transparente.

Por último mencionó “Ha quedado evidenciado que la mayoría de funcionarios de la gestión saliente no cumple a cabalidad sus funciones”.

San Luis, 17 de diciembre del 2018.