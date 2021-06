El ex parlamentario aprista, Mauricio Mulder, que estuvo presente en “la marcha por la democracia” para defensa del voto de la segunda vuelta en el Perú, que se llevó a cabo el último sábado en la avenida de la peruanidad, fue invitado a subir al estrado y tomar la palabra.

“Los peruanos no nos dejamos llevar de las narices por el plan de convertirnos en un país dependiente de la izquierda internacional comunista”

Muchos han afirmado que es el mejor discurso político de Mauricio Mulder, quien a su estilo llamó corruptos a los miembros del JNE,

Retó ha cotejar las pruebas del fraude, ya que la ONPE se niega a entregar los padrones de votación con el que podría demostrarse las falsificaciones de las actas impugnadas por Fuerza Popular.

“Las pruebas son palmarias, las pruebas son clarísimas, pero si tienen una duda, por qué no la cotejan, si hay un mínimo de cuestionamiento por qué no buscan la prueba, no lo hacen porque saben que la prueba los desmentirá, por que saben que en el momento que se haga una verdadera auditoria, el sr Salas, su piquichón el sr. Sanjinez y aquel otro el sr. Rodrigues de la cuchipanda se irán directo a la cárcel”