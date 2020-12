Mary, que vive en Nueva Ecija, Filipinas, ya ha estado en el hospital, pero la familia no tiene posibilidades financieras para sufragar los gastos de sus tratamientos. Por esta razón, el esposo, que trabaja en la granja de un vecino, apeló a la bondad de las personas para que donaran para ayudar a Mary.

Un año después, la cara de Mary sigue hinchándose y la familia no sabe todavía lo que está causando esta reacción.

